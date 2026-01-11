Более 20 российских туристов госпитализированы после крушения катера в Таиланде
После столкновения у берегов Пхукета прогулочного катера и рыболовецкого судна были госпитализированы 23 гражданина России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные генконсула РФ в Пхукете Егора Иванова.
На борту катера находились 33 россиянина, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран. Погибла 18-летняя гражданка России. Пострадавшие россияне с травмами различной степени тяжести размещены в нескольких больницах Пхукета, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Скоростной катер столкнулся с местной рыбацкой лодкой утром 11 января. На борту было около 50 человек.
2 января стало известно, что при ДТП в период новогодних праздников в Таиланде погиб 91 человек, в том числе россияне.