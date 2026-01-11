Россиянка погибла на Пхукете при столкновении катера с рыбацкой лодкой

2 января стало известно, что при ДТП в период новогодних праздников в Таиланде погиб 91 человек, в том числе россияне. Основными причинами происшествий стали вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Чаще всего участниками аварий становились мотоциклы, а большая часть инцидентов произошла на прямых участках дорог.