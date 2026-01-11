Россиянка погибла на Пхукете при столкновении катера с рыбацкой лодкой
При крушении катера в Таиланде погибла россиянка. Об этом сообщила газета Thairath.
Утром 11 января скоростной катер с около 50 туристами на борту столкнулся с местной рыбацкой лодкой. Пострадали более 22 человек, в том числе 19 иностранных туристов и три гражданина Таиланда.
Изначально сообщалось об одном пострадавшем туристе в критическом состоянии. Позже газета сообщила о его гибели. Погибшей оказалась 18-летняя гражданка России.
Генконсульство России в Пхукете подтвердило гибель россиянки при крушении катера, передает «РИА Новости».
2 января стало известно, что при ДТП в период новогодних праздников в Таиланде погиб 91 человек, в том числе россияне. Основными причинами происшествий стали вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Чаще всего участниками аварий становились мотоциклы, а большая часть инцидентов произошла на прямых участках дорог.
Всего в прошлом году на дорогах Таиланда погибли более 12 000 человек, около 900 000 пострадали. Среди погибших числится 569 иностранцев, в том числе пятеро россиян.