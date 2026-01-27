МИД Венгрии выразил послу Украины протест из-за вмешательства в выборы

Венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора, чтобы выразить ему протест против вмешательства Владимира Зеленского в предстоящие парламентские выборы в Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в обращении, которое транслировал телеканал М1.