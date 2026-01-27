МИД Венгрии выразил послу Украины протест из-за вмешательства в выборы
Венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора, чтобы выразить ему протест против вмешательства Владимира Зеленского в предстоящие парламентские выборы в Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в обращении, которое транслировал телеканал М1.
«Мы не потерпим никакого вмешательства в выборы в Венгрии, включая попытки Украины повлиять на результаты и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии "Тиса"», – пояснил Сийярто в соцсети X.
По его словам, в последние недели украинские власти ведут «открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию» с целью привести к власти венгерскую оппозиционную партию «Тиса». Министр подчеркнул, что решение о будущем страны должны принимать только граждане Венгрии.
10 января сообщалось, что правящая партия «Фидес» официально выдвинула Виктора Орбана кандидатом на пост премьер-министра на парламентских выборах, которые пройдут в апреле 2026 г. Орбан заявил, что готов вновь возглавить правительство.
Предстоящие выборы определят, сохранит ли Орбан должность главы кабинета, которую он занимает с 2010 г. Основным соперником действующего премьера называют лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, выступающего за вступление Украины в Евросоюз.