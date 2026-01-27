CNN: ЦРУ тайно создает постоянное присутствие США в Венесуэле

Согласно данным, хотя Госдепартамент должен стать главной дипломатической силой в долгосрочной перспективе, в переходный период основная роль отводится ЦРУ из-за нестабильной ситуации в стране. В краткосрочных планах – создание «аннекса» ЦРУ для неформальных контактов с различными фракциями венесуэльского правительства и оппозицией. Это позволит вести переговоры и отслеживать угрозы, недоступные дипломатам.