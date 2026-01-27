Газета
Главная / Политика /

CNN: ЦРУ тайно создает постоянное присутствие США в Венесуэле

Ведомости

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над созданием постоянного присутствия в Венесуэле для закрепления американского влияния после свержения президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько информированных источников.

Согласно данным, хотя Госдепартамент должен стать главной дипломатической силой в долгосрочной перспективе, в переходный период основная роль отводится ЦРУ из-за нестабильной ситуации в стране. В краткосрочных планах – создание «аннекса» ЦРУ для неформальных контактов с различными фракциями венесуэльского правительства и оппозицией. Это позволит вести переговоры и отслеживать угрозы, недоступные дипломатам.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф уже посетил Венесуэлу, став первым высокопоставленным представителем администрации президента США Дональда Трампа, встретившимся с временным президентом Делси Родригес. Его миссия включала донесение позиции, что Венесуэла больше не может быть «убежищем для противников Америки».

При этом источники отмечают, что долгосрочные цели США в стране остаются неясными. Несмотря на заявления Трампа о планах «управления» и возвращения американских нефтяных компаний, конкретные миссии Белым домом еще не сформулированы, отмечает CNN. Первоочередной задачей является именно создание операционного присутствия, которое позволит определять дальнейшие шаги.

3 января американские силы захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес во время военной операции в стране. Временное руководство Венесуэлой перешло к Родригес. 26 января Родригес призвала сосредоточиться на внутреннем диалоге и отказаться от внешнего влияния при решении политического кризиса.

Она отметила, что разногласия с США Каракас намерен урегулировать с помощью «боливарианской дипломатии». Родригес подчеркнула, что путь к разрешению конфликта будет строго дипломатическим.

