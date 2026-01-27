Силы ПВО за семь часов сбили 18 беспилотников над регионами

Дежурные силы ПВО в ночь на 27 января перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над российскими регионами. Девять БПЛА было сбито в Курской области, пять – в Краснодарском крае. Три беспилотника было ликвидировано над Азовским морем и по одному – в Орловской и Белгородской областях.