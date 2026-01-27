Газета
Силы ПВО за семь часов сбили 18 беспилотников над регионами

Ведомости

В период с 13:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Шесть БПЛА сбили над территорией Белгородской области, по четыре – над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Еще три дрона ликвидировали над Брянской областью и один – над Курской.

Росавиация 27 января вводила временные ограничения на работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Геленджика и Волгограда («Гумрак»).

Дежурные силы ПВО в ночь на 27 января перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над российскими регионами. Девять БПЛА было сбито в Курской области, пять – в Краснодарском крае. Три беспилотника было ликвидировано над Азовским морем и по одному – в Орловской и Белгородской областях.

