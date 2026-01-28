СМИ: Трамп разместил фото с Путиным в вестибюле Белого дома

Журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала фотографию, на которой запечатлены президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, сделанное во время саммита на Аляске. По ее словам, этот снимок висит в вестибюле Белого дома, соединяющем Западное крыло с резиденцией американского президента. Об этом она написала в соцсети X.