СМИ: Трамп разместил фото с Путиным в вестибюле Белого дома

Ведомости

Журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала фотографию, на которой запечатлены президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, сделанное во время саммита на Аляске. По ее словам, этот снимок висит в вестибюле Белого дома, соединяющем Западное крыло с резиденцией американского президента. Об этом она написала в соцсети X.

Как пишет «РИА Новости», по композиции и размеру фотография полностью совпадает с тем снимком, которое Путин отправил Трампу после саммита на Аляске. Этот снимок американский лидер демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа.

15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Переговоры президентов продлились 2 часа 45 минут. Их главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал на саммите. После встречи президент США рассказал, что обсудил и согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках украинского лидера.

