Скорость работы в Южной Корее выросла на 17% благодаря ИИ
Применение генеративного искусственного интеллекта позволяет работникам южнокорейских компаний экономить более восьми часов рабочего времени в неделю. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на опрос Торгово-промышленной палаты Республики Корея.
В опросе приняли участие около 3000 респондентов старше 20 лет. Участники исследования отметили, что без применения ИИ им пришлось бы работать на 8,4 часа в неделю дольше.
«Этот эффект можно сравнить с сокращением рабочего времени на 17,6%», – говорится в материале (цитата по ТАСС).
Примерно 56% опрошенных заявили, что используют генеративный ИИ, такой как ChatGPT, для решения повседневных рабочих задач. При этом склонность к применению технологии варьируется в зависимости от пола, возраста, сферы деятельности и размера компании. Чаще ИИ используют мужчины, молодые сотрудники, лица с высоким доходом и офисные работники. Среди специалистов IT-сферы показатель использования новых разработок достиг 77,6%, среди ученых и преподавателей – 63%.
Исследование также показало, что само по себе продолжительное использование ИИ не гарантирует роста производительности. Значимое повышение эффективности связано с более высокими навыками составления промптов. Наиболее часто южнокорейские работники применяют генеративный ИИ для подготовки проектов документов и составления их краткого содержания.
Те, кто не использует искусственный интеллект, объяснили это низким качеством результатов, а также корпоративными ограничениями, связанными с защитой информации и соблюдением коммерческой тайны.
По данным hh.ru, с массовым распространением ИИ российские компании стали чаще искать специалистов, функционал которых напрямую связан с нейросетями. В 2025 г. количество таких специалистов по сравнению с 2024 г. увеличилось в среднем вдвое. Компании, например, искали ML- и AI-инженеров, а также нейрокреаторов и ИИ-фасилитаторов.