Скорость работы в Южной Корее выросла на 17% благодаря ИИ

По данным hh.ru, с массовым распространением ИИ российские компании стали чаще искать специалистов, функционал которых напрямую связан с нейросетями. В 2025 г. количество таких специалистов по сравнению с 2024 г. увеличилось в среднем вдвое. Компании, например, искали ML- и AI-инженеров, а также нейрокреаторов и ИИ-фасилитаторов.