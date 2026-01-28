Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Франция запретила чиновникам использовать платформы из США для видеоконференций

Ведомости

Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций, включая Google Meet, Zoom и Microsoft Teams. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя власти. Решение является частью стратегии по переводу госсектора на отечественную технологическую платформу и связано с растущей в Европе озабоченностью зависимостью от американских сервисов.

В ближайшие дни будет опубликовано официальное уведомление, обязывающее чиновников перейти на платформу Visio, разработанную Межминистерским цифровым управлением Франции (Dinum) и работающую на инфраструктуре французской компании Outscale. В 2024 г. Франция уже обязала госслужащих отказаться от WhatsApp и Telegram в пользу отечественного мессенджера Tchap, напоминает Politico.

Платформу Visio уже используют около 40 000 сотрудников, включая большинство министерств и Национальный центр научных исследований. Dinum планирует увеличить число пользователей до 250 000. Ведомство будет отслеживать соблюдение запрета и может заблокировать трафик иностранных видеосервисов через государственную сеть. Politico пишет, что это решение согласуется с заявлением министра по реформе государства Давида Амиэля о намерении полностью перевести госструктуры на отечественные платформы к 2027 г.

27 января Bloomberg сообщал, что Европейский союз (ЕС) впервые запустил элементы собственной защищенной спутниковой системы связи в рамках проекта IRIS2 стоимостью 10,6 млрд евро. Таким образом планируется создать европейскую альтернативу таким системам, как Starlink, и снизить зависимость от поддержки США на фоне растущей геополитической напряженности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте