Франция запретила чиновникам использовать платформы из США для видеоконференций

Платформу Visio уже используют около 40 000 сотрудников, включая большинство министерств и Национальный центр научных исследований. Dinum планирует увеличить число пользователей до 250 000. Ведомство будет отслеживать соблюдение запрета и может заблокировать трафик иностранных видеосервисов через государственную сеть. Politico пишет, что это решение согласуется с заявлением министра по реформе государства Давида Амиэля о намерении полностью перевести госструктуры на отечественные платформы к 2027 г.