Франция запретила чиновникам использовать платформы из США для видеоконференций
Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы для видеоконференций, включая Google Meet, Zoom и Microsoft Teams. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя власти. Решение является частью стратегии по переводу госсектора на отечественную технологическую платформу и связано с растущей в Европе озабоченностью зависимостью от американских сервисов.
В ближайшие дни будет опубликовано официальное уведомление, обязывающее чиновников перейти на платформу Visio, разработанную Межминистерским цифровым управлением Франции (Dinum) и работающую на инфраструктуре французской компании Outscale. В 2024 г. Франция уже обязала госслужащих отказаться от WhatsApp и Telegram в пользу отечественного мессенджера Tchap, напоминает Politico.
Платформу Visio уже используют около 40 000 сотрудников, включая большинство министерств и Национальный центр научных исследований. Dinum планирует увеличить число пользователей до 250 000. Ведомство будет отслеживать соблюдение запрета и может заблокировать трафик иностранных видеосервисов через государственную сеть. Politico пишет, что это решение согласуется с заявлением министра по реформе государства Давида Амиэля о намерении полностью перевести госструктуры на отечественные платформы к 2027 г.
27 января Bloomberg сообщал, что Европейский союз (ЕС) впервые запустил элементы собственной защищенной спутниковой системы связи в рамках проекта IRIS2 стоимостью 10,6 млрд евро. Таким образом планируется создать европейскую альтернативу таким системам, как Starlink, и снизить зависимость от поддержки США на фоне растущей геополитической напряженности.