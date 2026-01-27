ЕС запустил собственную спутниковую систему связи из-за зависимости от США
Европейский союз (ЕС) впервые запустил элементы собственной защищенной спутниковой системы связи в рамках проекта IRIS2 стоимостью 10,6 млрд евро. Таким образом планируется создать европейскую альтернативу таким системам, как Starlink, и снизить зависимость от поддержки США на фоне растущей геополитической напряженности. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает Bloomberg.
Ограниченная работа сетей IRIS2 и GOVSATCOM началась на прошлой неделе для правительственного и военного использования. «Теперь все государства-члены могут получить доступ к суверенной спутниковой связи. Военной и правительственной. Защищенной и зашифрованной. Построенной в Европе – управляемой в Европе, под европейским контролем», – подчеркнул Кубилюс. Он также добавил, что Украина запросила доступ к системе, положения для его предоставления разрабатываются.
Полное развертывание системы, включающей 290 спутников на различных орбитах, запланировано на 2030 г. Она будет обслуживать как государственные, так и частные нужды. Консорциум по созданию спутников возглавляют люксембургская SES SA, французская Eutelsat SA и испанская Hispasat SA.
Кубилюс отметил, что «геополитические изменения требуют от нас ускориться», указав, что такие системы являются ключевым элементом «стратегических средств обеспечения».
26 января Financial Times писал, что оборонный немецкий концерн Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB ведут переговоры о совместном проекте по запуску коммуникационных спутников, который может стать немецкой альтернативой Starlink для нужд бундесвера.