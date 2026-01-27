Газета
ЕС запустил собственную спутниковую систему связи из-за зависимости от США

Ведомости

Европейский союз (ЕС) впервые запустил элементы собственной защищенной спутниковой системы связи в рамках проекта IRIS2 стоимостью 10,6 млрд евро. Таким образом планируется создать европейскую альтернативу таким системам, как Starlink, и снизить зависимость от поддержки США на фоне растущей геополитической напряженности. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает Bloomberg.

Ограниченная работа сетей IRIS2 и GOVSATCOM началась на прошлой неделе для правительственного и военного использования. «Теперь все государства-члены могут получить доступ к суверенной спутниковой связи. Военной и правительственной. Защищенной и зашифрованной. Построенной в Европе – управляемой в Европе, под европейским контролем», – подчеркнул Кубилюс. Он также добавил, что Украина запросила доступ к системе, положения для его предоставления разрабатываются.

Полное развертывание системы, включающей 290 спутников на различных орбитах, запланировано на 2030 г. Она будет обслуживать как государственные, так и частные нужды. Консорциум по созданию спутников возглавляют люксембургская SES SA, французская Eutelsat SA и испанская Hispasat SA.

Blue Origin анонсировала создание конкурента Starlink

Технологии / Интернет и digital

Кубилюс отметил, что «геополитические изменения требуют от нас ускориться», указав, что такие системы являются ключевым элементом «стратегических средств обеспечения».

26 января Financial Times писал, что оборонный немецкий концерн Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB ведут переговоры о совместном проекте по запуску коммуникационных спутников, который может стать немецкой альтернативой Starlink для нужд бундесвера.

