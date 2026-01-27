ЕС запустил собственную спутниковую систему связи из-за зависимости от США

Ограниченная работа сетей IRIS2 и GOVSATCOM началась на прошлой неделе для правительственного и военного использования. «Теперь все государства-члены могут получить доступ к суверенной спутниковой связи. Военной и правительственной. Защищенной и зашифрованной. Построенной в Европе – управляемой в Европе, под европейским контролем», – подчеркнул Кубилюс. Он также добавил, что Украина запросила доступ к системе, положения для его предоставления разрабатываются.