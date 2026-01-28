Киев получил в 2025 году от G7 $37,9 млрд из доходов от российских активов

В декабре 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС принято вместо использования замороженных российских активов. По итогам саммита Евросовета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Кошта отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.