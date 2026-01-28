Газета
Главная / Политика /

Киев получил в 2025 году от G7 $37,9 млрд из доходов от российских активов

Ведомости

В 2025 г. страны «Большой семерки» (G7) предоставили Украине кредит в размере $37,9 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Эта сумма составила более 70% от всего иностранного финансирования украинского бюджета, пишет «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты.

G7 в 2024 г. одобрила для Киева заем на сумму около $50 млрд. Тогда же США перевели Украине $1 млрд, после чего информация о новых поступлениях от Вашингтона не публиковалась.

Крупнейшим донором в рамках этой схемы стал Европейский союз (ЕС), выделивший $21,1 млрд. Остальные средства поступили от Канады, Великобритании и Японии. К концу 2025 г. общий объем перечисленных Украине средств достиг $38,9 млрд.

Помимо этого, Киев получил дополнительное финансирование: $12,1 млрд от ЕС, $454 млн от Японии, $912 млн от Международного валютного фонда (МВФ) и $733 млн от Всемирного банка. В общей сложности эти источники обеспечили $52,1 млрд, из которых 73% пришлись на страны G7.

В декабре 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС принято вместо использования замороженных российских активов. По итогам саммита Евросовета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Кошта отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.

