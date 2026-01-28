В войска ВС РФ впервые поставили новые «Зубры» для защиты от БПЛА

По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха», члена Бюро Союза машиностроителей России Бекхана Оздоева, система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператор же только принимает решение и отдает команду на поражение. На испытаниях комплекс продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями.