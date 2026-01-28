В войска ВС РФ впервые поставили новые «Зубры» для защиты от БПЛА
«Ростех» впервые поставил в войска российской армии новые «Зубры» для защиты от беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
Новые комплексы «Высокоточки» развернуты для прикрытия ближней зоны критически важных объектов инфраструктуры. Их радиолокационные станции способны обнаруживать широкий спектр воздушных угроз – от крупных целей до малоразмерных, включая барражирующие боеприпасы.
По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха», члена Бюро Союза машиностроителей России Бекхана Оздоева, система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператор же только принимает решение и отдает команду на поражение. На испытаниях комплекс продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями.
Комплекс «Зубр» состоит из четырех модулей, пункта управления и собственной радиолокационной станции. Уже начато дежурство по защите инфраструктурных объектов.
26 января Global Firepower (GF) сообщил, что Россия сохранила вторую позицию в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира. При составлении индекса авторы учитывали около 60 показателей. В расчет были включены численность вооруженных сил, объемы вооружения и техники, экономические и демографические параметры, логистические возможности государств и уровень оборонных расходов.