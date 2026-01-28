Маск назвал главу МИД Польши слюнявым имбецилом из-за слов о Starlink

Обсуждение работы спутниковой системы произошло после того, как 27 января министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что российские дроны, по его словам, оснащаются спутниковыми системами Starlink. По данным «Интерфакс-Украина», он подчеркнул, что на подобные случаи необходимо реагировать как можно быстрее, чтобы не допустить угроз для гражданских и военных.