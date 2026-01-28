Маск назвал главу МИД Польши слюнявым имбецилом из-за слов о Starlink
Американский предприниматель Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского слюнявым имбецилом после его высказываний о работе спутниковой системы Starlink во время конфликта на Украине.
Сикорский обратился к Маску в соцсети X с вопросом, почему тот не остановит «использование Starlink русскими», и заявил, что предприниматель якобы «зарабатывает на военных преступлениях».
«Этот слюнявый имбецил даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – ответил на это Маск в той же соцсети.
Обсуждение работы спутниковой системы произошло после того, как 27 января министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что российские дроны, по его словам, оснащаются спутниковыми системами Starlink. По данным «Интерфакс-Украина», он подчеркнул, что на подобные случаи необходимо реагировать как можно быстрее, чтобы не допустить угроз для гражданских и военных.
В августе 2025 г. также сообщалось, что Польша не сможет платить за Starlink для Украины. Выделению средств помешало вето президента Навроцкого на закон о помощи для украинских беженцев.