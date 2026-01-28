Жертвами зимнего шторма в США стали более 50 человек

1 / 8

В выходные США накрыла мощная снежная буря. Местами высота покрова достигла 43 см. По подсчетам CNN, от стихии погибли не менее 11 американцев, а обесточены около 800 000 домохозяйств. Параллельно в стране начался транспортный коллапс: в общей сложности отменены 17 000 авиарейсов. В последний раз гражданская авиация США испытывала подобные трудности шесть лет назад, в период пандемии. Как американцы справляются с небывалыми снегопадами – в галерее «Ведомостей».



На фото: зимний шторм в авиагавани Филадельфии. / Matt Rourke / AP Photo