Жертвами зимнего шторма в США стали более 50 человек
Не менее 51 человека погибли в результате мощного зимнего шторма и аномальных холодов, обрушившихся на США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на данные местных властей. Миллионы жителей страны от района Великих озер до побережья Мексиканского залива продолжают находиться в опасности из-за экстремально низких для региона температур.
Число жертв продолжает расти по мере уточнения последствий стихии. В Луизиане и Теннесси подтверждено по восемь смертей, связанных с погодой, в Кентукки погибли 72-летняя женщина от переохлаждения и заключенный во время уборки снега. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что на улицах города найдены тела 10 человек.
Национальная метеорологическая служба предупредила, что морозы значительно ниже нормы сохранятся до конца этой недели и на следующей. Около 80% населения США столкнется с отрицательными температурами в ближайшие семь дней, возможны рекордные минимумы от южных равнин до северо-востока страны.
27 января предупреждения о холоде действовали для 72 млн человек. В Чикаго в среду ожидается до -18 градусов, в Далласе – до -8 градусов. Более 500 000 потребителей оставались без электричества, включая почти 140 0000 в Миссисипи. 27 января было отменено более 2190 авиарейсов.
Власти принимают экстренные меры: Нью-Йорк открыл более 50 больниц и приютов для обогрева, в Далласе разместили около 1150 бездомных. В Питтсбурге, где выпало более 50 см снега, 37 снегоуборочных машин вышли из строя из-за морозов. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз развернул 500 военнослужащих Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий.
27 января Associated Press сообщало, что по меньшей мере 30 человек погибли в США в результате последствий мощной зимней бури. Тогда отмечалось, что многие американцы столкнулись очередной ночью с минусовыми температурами и отсутствием электричества после того, как мощная зимняя буря 26 января «принесла еще больше снега на северо-восток и покрыла некоторые районы юга льдом».