В США 30 человек погибли из-за зимней бури
По меньшей мере 30 человек погибли в США в результате последствий мощной зимней бури. Об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что многие американцы столкнулись очередной ночью с минусовыми температурами и отсутствием электричества после того, как мощная зимняя буря 26 января «принесла еще больше снега на северо-восток и покрыла некоторые районы юга льдом».
Глубокий снегопад (более 30 см, простирающийся на 2100 км от Арканзаса до Новой Англии) парализовал движение транспорта. Рейсы отменены, а школы закрыты.
По данным Национальной метеорологической службы, в районах к северу от Питтсбурга выпало до 50 см снега, а температура с учетом ветра опускалась до минус 31 градуса.
ABC со ссылкой на данные американской национальной метеорологической службы сообщал 26 января, что мощная снежная буря, охватившая США, затронула около 200 млн человек. Интенсивные снегопады прошли по всей стране, от штата Нью-Мексико до Новой Англии на Восточном побережье. В некоторых районах высота снежного покрова достигла почти 40 см.