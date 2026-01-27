В США 30 человек погибли из-за зимней бури

ABC со ссылкой на данные американской национальной метеорологической службы сообщал 26 января, что мощная снежная буря, охватившая США, затронула около 200 млн человек. Интенсивные снегопады прошли по всей стране, от штата Нью-Мексико до Новой Англии на Восточном побережье. В некоторых районах высота снежного покрова достигла почти 40 см.