Rеuters: США не пытаются заставить Киев пойти на уступки РФ

Ведомости

Вашингтон не указывает Киеву, что должно быть включено в мирное соглашение. Предположение о том, что США пытаются заставить Украину пойти на территориальные уступки России, вводит в заблуждение, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Financial Times (FT) писала, что администрация президента США Дональда Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности со стороны США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует от него уступить России Донбасс.

По данным агентства, США заявили Украине, что от нее требуется подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности от Вашингтона.

МИД Украины: Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения территорий

Политика / Международные отношения

27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести прямую встречу с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ключевых нерешенных вопросов мирного процесса. По словам главы внешнеполитического ведомства, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

25 января Зеленский говорил, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не уступит территории России. Оценивая трехсторонние встречи в Абу-Даби, украинский лидер заявил, что на переговорах было «очень много проблемных вопросов».

23 января в Абу-Даби начались закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился 24 января. Зеленский сообщал, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Москва после подписания мирного договора с Киевом готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».

