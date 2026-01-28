Rеuters: США не пытаются заставить Киев пойти на уступки РФ

23 января в Абу-Даби начались закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился 24 января. Зеленский сообщал, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Москва после подписания мирного договора с Киевом готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».