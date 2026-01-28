Володин пояснил запрет на съемку в ГД желанием сохранить психику фотографов
Если депутаты постоянно работают в присутствии фотографов, они будут думать о том, как лучше выглядеть в кадре. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о запрете фотожурналистам проводить съемку пленарных заседаний нижней палаты.
Он также отметил, что фотографы, как правило, запечатлевают моменты, когда депутаты проявляют «не очень правильные черты характера». Например, зевают, «не то потрогал или посмотрел».
«К чему это придет? Серьезным отклонениям с психикой. Поэтому мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаем возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы – это все вторично», – добавил парламентарий.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в Госдуме с 21 января фотографам средств массовой информации запретили снимать пленарные заседания. Это произошло после того, как накануне Володин раскритиковал фотографов и призвал их не издеваться над депутатами. Срок ограничений пока не называют.
Ситуация с фотографами возникла после того, как фотожурналисты снимали депутатов в первый день пленарного заседания весенней сессии 13 января – когда парламентарии вернулись после новогодних каникул. Некоторым из депутатов не понравилось, как они вышли на снимках фотожурналистов.