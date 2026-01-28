WSJ: Европа останется зависимой от США после ее резкой реакции на угрозы Трампа

На протяжении десятилетий европейская модель развития основывалась на опоре на США в сфере безопасности, на Россию – в энергетике и на Китай – как на важный рынок сбыта. В условиях изменения геополитической обстановки зависимость Европы от Соединенных Штатов усилилась по всем этим направлениям. В 2024 г. около 21% экспорта Европейского союза (на сумму примерно $640 млрд) пришлось на США, что сопоставимо с совокупным объемом экспорта в Великобританию и Китай.