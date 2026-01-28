WSJ: Европа останется зависимой от США после ее резкой реакции на угрозы Трампа
Европейские страны выступили с критикой намерений президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию, но высокая экономическая и военная зависимость Европы от Соединенных Штатов делает маловероятным серьезное дистанцирование от Вашингтона. Эта зависимость ослабляет позиции европейских государств в переговорах с США по широкому кругу вопросов, отмечает The Wall Street Journal.
На протяжении десятилетий европейская модель развития основывалась на опоре на США в сфере безопасности, на Россию – в энергетике и на Китай – как на важный рынок сбыта. В условиях изменения геополитической обстановки зависимость Европы от Соединенных Штатов усилилась по всем этим направлениям. В 2024 г. около 21% экспорта Европейского союза (на сумму примерно $640 млрд) пришлось на США, что сопоставимо с совокупным объемом экспорта в Великобританию и Китай.
Около четверти поставок газа в Европу также приходится на США. Кроме того, численность американских военнослужащих на крупнейшей базе США в Германии превышает численность личного состава на крупнейшей базе бундесвера.
Европейская экономика также в значительной степени зависит от американских технологий и финансовых сервисов. Платежные системы Visa и Mastercard обеспечивают около двух третей всех безналичных расходов в регионе, а порядка 80% немецких компаний используют американские цифровые технологии. Главный экономист Capital Economics в Лондоне Нил Шеринг отмечает, что взаимозависимость в сфере технологий, безопасности, финансов и использования доллара остается ключевым фактором устойчивости трансатлантических отношений, обеспечивая значительное влияние США.
В то же время европейские страны предпринимают попытки усилить свои переговорные позиции, указывая на роль ЕС как поставщика промышленной продукции, включая компоненты для истребителей F-35. Но эксперты обращают внимание, что консенсусный характер принятия решений в Евросоюзе снижает его способность оперативно реагировать в условиях усиления конкуренции между крупными державами.
Таким образом, несмотря на разногласия по отдельным вопросам, аналитики полагают, что Европа сохранит тесные отношения с США, поскольку трансатлантическое сотрудничество остается важной основой экономического и политического развития континента после Второй мировой войны.
28 января глава дипломатии ЕС Кайя Каллас призвала к срочному созданию независимых от США европейских военных сил и рассмотрению возможности формирования армии ЕС. Она заявила, что вера в американские гарантии безопасности поколеблена.