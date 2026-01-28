ЦИК переведет ГАС «Выборы» 2.0 в постоянный режим работы с 6 февраля

За год испытаний были обучены более 3000 системных администраторов и обеспечено проведение 5235 избирательных кампаний. В единый день голосования 2025 г. система, по словам Булаева, подтвердила надежность и выдержала пиковую нагрузку. Межведомственная рабочая группа из 40 представителей восьми ведомств 27 января 2026 г. рекомендовала перевести ГАС «Выборы» 2.0 в режим постоянной эксплуатации.