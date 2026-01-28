ЦИК переведет ГАС «Выборы» 2.0 в постоянный режим работы с 6 февраля
Центризбирком России решил вывести государственную автоматизированную систему «Выборы» версии 2.0 из опытной эксплуатации и перевести ее в постоянный режим с 6 февраля. Решение было принято на заседании комиссии.
Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что работа над новой версией системы началась в 2019 г. при поддержке президента РФ Владимира Путина в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». По ее словам, проект стал результатом совместной работы ЦИК, правительства и профильных ведомств.
Памфилова отметила, что внедрение обновленной системы выводит автоматизацию избирательных процессов на новый уровень, а ключевым приоритетом при ее создании стала технологическая независимость.
«При разработке и создании ГАС «Выборы» 2.0 были соблюдены принципы технологической независимости и импортозамещения, учтены актуальные требования к безопасности информации, сделан очередной большой шаг в цифровизацию избирательных процессов», – пояснила она.
Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что новые технические решения внедрялись по мере готовности. В декабре 2024 г. комиссия решила включить созданные подсистемы в состав ГАС «Выборы» и запустить их в опытную эксплуатацию с 1 января 2025 г.
За год испытаний были обучены более 3000 системных администраторов и обеспечено проведение 5235 избирательных кампаний. В единый день голосования 2025 г. система, по словам Булаева, подтвердила надежность и выдержала пиковую нагрузку. Межведомственная рабочая группа из 40 представителей восьми ведомств 27 января 2026 г. рекомендовала перевести ГАС «Выборы» 2.0 в режим постоянной эксплуатации.
В марте 2025 г. «Ведомости» сообщали, что ЦИК запускал трехэтапное тестирование системы. Первый этап проходил с 17 по 31 марта, второй – с 1 по 28 апреля, третий – с 29 апреля по 14 мая.