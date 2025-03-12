Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ЦИК начнет тестирование ГАС «Выборы» 2.0 в марте

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проведет тестирование государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» с 17 марта по 14 мая. Об этом сообщил член комиссии Антон Лопатин.

«Предлагается провести общероссийскую тренировку, к ней предлагается привлечь все 89 избирательных комиссий субъектов. На территории 80 регионов [в 2025 г.] планируется проведение выборов в ЕДГ, в этой части тренировка для них является обязательной во всех ее составляющих», – сказал он (цитата по ТАСС).

Тренировка пройдет в три этапа. Первый этап состоится с 17 по 31 марта, второй – 1-28 апреля, третий – с 29 апреля по 14 мая. Тестовое голосование запланировано на 22, 23 и 24 апреля. Лопатин сообщил, что в тестировании планируется проведение более 6000 избирательных кампаний всех уровней.

«Ведомости» в октябре 2024 г. писали, что ЦИК делает финальные шаги для окончательного перехода на новую ГАС «Выборы» 2.0 в 2025 г. Осенью прошлого года ЦИК дала согласие на передачу в ведение Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК информационной инфраструктуры для ее дальнейшей эксплуатации в составе новой платформы. 

ГАС «Выборы» 2.0 уже была апробирована в ходе единого дня голосования (ЕДГ) в 46 субъектах на 300 выборных кампаниях. Председатель комиссии Элла Памфилова говорила в сентябре 2024 г., что тренировка прошла успешно. ГАС «Выборы» была принята в эксплуатацию ЦИК в 2000 г. В 2020 г. Памфилова говорила, что в 2022 г. будет запущена новая цифровая платформа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных