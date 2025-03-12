ЦИК начнет тестирование ГАС «Выборы» 2.0 в марте

ГАС «Выборы» 2.0 уже была апробирована в ходе единого дня голосования (ЕДГ) в 46 субъектах на 300 выборных кампаниях. Председатель комиссии Элла Памфилова говорила в сентябре 2024 г., что тренировка прошла успешно. ГАС «Выборы» была принята в эксплуатацию ЦИК в 2000 г. В 2020 г. Памфилова говорила, что в 2022 г. будет запущена новая цифровая платформа.