ЦИК начнет тестирование ГАС «Выборы» 2.0 в марте
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проведет тестирование государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» с 17 марта по 14 мая. Об этом сообщил член комиссии Антон Лопатин.
«Предлагается провести общероссийскую тренировку, к ней предлагается привлечь все 89 избирательных комиссий субъектов. На территории 80 регионов [в 2025 г.] планируется проведение выборов в ЕДГ, в этой части тренировка для них является обязательной во всех ее составляющих», – сказал он (цитата по ТАСС).
Тренировка пройдет в три этапа. Первый этап состоится с 17 по 31 марта, второй – 1-28 апреля, третий – с 29 апреля по 14 мая. Тестовое голосование запланировано на 22, 23 и 24 апреля. Лопатин сообщил, что в тестировании планируется проведение более 6000 избирательных кампаний всех уровней.
«Ведомости» в октябре 2024 г. писали, что ЦИК делает финальные шаги для окончательного перехода на новую ГАС «Выборы» 2.0 в 2025 г. Осенью прошлого года ЦИК дала согласие на передачу в ведение Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК информационной инфраструктуры для ее дальнейшей эксплуатации в составе новой платформы.
ГАС «Выборы» 2.0 уже была апробирована в ходе единого дня голосования (ЕДГ) в 46 субъектах на 300 выборных кампаниях. Председатель комиссии Элла Памфилова говорила в сентябре 2024 г., что тренировка прошла успешно. ГАС «Выборы» была принята в эксплуатацию ЦИК в 2000 г. В 2020 г. Памфилова говорила, что в 2022 г. будет запущена новая цифровая платформа.