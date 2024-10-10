ЦИК готовится к переходу на новую платформу ГАС «Выборы» 2.0

Передача оборудования ГАС «Выборы» 2.0 на баланс ФЦИ как конечного эксплуатанта означает, что пройдены все формальные процедуры проверки его работоспособности и закрыты все вопросы по госконтрактам на его поставку, сказал «Ведомостям» юрист Олег Захаров. «Бюджетная дисциплина в данном случае работает на результат – пока не решены все вопросы с финансами и сертификацией, технику передать нельзя. Раз сейчас это происходит, то основные вопросы работоспособности уже решены и дальше дело только за вводом в эксплуатацию», – подчеркнул он.