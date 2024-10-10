Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ЦИК готовится к переходу на новую платформу ГАС «Выборы» 2.0

Ее запуск несколько раз переносился, и ожидается, что она начнет работу в 2025 году
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости

Центризбирком (ЦИК) делает финальные шаги для окончательного перехода на новую цифровую государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» 2.0 в 2025 г. 9 октября комиссия дала согласие на передачу в ведение Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК информационной инфраструктуры для ее дальнейшей эксплуатации в составе новой платформы. «Это завершающий этап ввода в действие новой системы ГАС «Выборы» 2.0 – это очень важный этап передачи имущественного комплекса на баланс ФЦИ», – подчеркнул зампред ЦИК Николай Булаев.

Как объект имущества цифровая платформа представляет собой инфраструктурную часть, которая включает в себя два программно-аппаратных комплекса (основной и резервный), стенд цифровой платформы, специализированный программно-технический комплекс распознавания и интеллектуальной обработки оцифрованных изображений, подсистемы отображения информации коллективного пользования (экраны в зале ЦИК), пояснил в ходе заседания докладчик, член ЦИК Антон Лопатин. Кроме того, в цифровую платформу входят ее системы и подсистемы (всего их 16), добавил он.

До конца 2024 г. имущество будет передаваться поэтапно. На первом этапе планируется передать специальный программно-технический комплекс проверки подписных листов, а также оборудование непосредственно из зала ЦИК, продолжил Лопатин. С января 2025 г. ФЦИ при ЦИК уже начнет эксплуатацию и развитие новой платформы ГАС «Выборы» 2.0 – она станет основной, подчеркнул Лопатин. ГАС «Выборы» 2.0 – это «иное произведение искусства, сложное», подчеркнул Булаев. На ее развитие будут выделены дополнительные средства, напомнил Булаев.

В 2025 г. на функционирование этой системы планируется выделить 3,63 млрд руб., в 2026 г. – 3,68 млрд руб., в 2027 г. – 3,8 млрд руб., писали «Ведомости».

Кроме того, ЦИК принял постановление о согласии на передачу в собственность девяти регионам 875 технических средств, выведенных из эксплуатации ГАС «Выборы». Их передали Башкирии, Волгоградской, Омской, Пензенской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областям, а также ХМАО и Ямало-Ненецкому автономному округу. Это, например, принтеры, блоки, мониторы. На рассмотрении также стоит вопрос об аналогичной передаче техсредств Пермскому краю и Челябинской области, поделился Лопатин.

Практически все передаваемое имущество импортное, его первоначальная стоимость измеряется в миллиардах, добавил в ходе заседания руководитель ФЦИ при ЦИК Александр Сокольчук. «Ему на смену придет новое российское оборудование», – подчеркнул Булаев.

Передача оборудования ГАС «Выборы» 2.0 на баланс ФЦИ как конечного эксплуатанта означает, что пройдены все формальные процедуры проверки его работоспособности и закрыты все вопросы по госконтрактам на его поставку, сказал «Ведомостям» юрист Олег Захаров. «Бюджетная дисциплина в данном случае работает на результат – пока не решены все вопросы с финансами и сертификацией, технику передать нельзя. Раз сейчас это происходит, то основные вопросы работоспособности уже решены и дальше дело только за вводом в эксплуатацию», – подчеркнул он.

Пока трудно сказать, достаточно ли готова новая система для полноценного перехода на нее. «Никто, кроме разработчиков, не знает. В этом проблема всех цифровых внедрений в избирательную систему», – говорил ранее «Ведомостям» электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Проверить готовность новой платформы «крайне сложно», из-за того что сама система довольно закрытая, но ранее серьезных накладок с обновлением технологического оборудования для выборов со стороны ФЦИ не было, обратил внимание Захаров.

Система «Выборы» 2.0 уже была апробирована в ходе единого дня голосования (ЕДГ) в 46 субъектах порядка на 300 выборных кампаниях. В ЦИК тренировку признали успешной. «Могу с удовлетворением сказать, что, когда был проверен весь функционал <...> эта новая версия очень достойно прошла свою стартовую проверку, рабочую ситуацию. Она продемонстрировала полную и высокую готовность к использованию», – сказала по итогам ЕДГ 9 сентября глава ЦИК Элла Памфилова.

ГАС «Выборы» начала создаваться в 1994 г. и в 2000 г. была принята в эксплуатацию ЦИК. В 2020 г. Памфилова говорила, что в 2022 г. будет запущена новая цифровая платформа, которая заменит ГАС «Выборы». Над ее созданием ЦИК вместе с Минцифры и ПАО «Ростелеком» начал работу еще в 2019 г. Но в 2022 г. запуск не состоялся.

В июле 2023 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным Памфилова снова анонсировала запуск цифровой платформы – к президентским выборам. Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов 15 ноября 2023 г. подчеркнул, что нужно активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая должна заменить ГАС «Выборы».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных