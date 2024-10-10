ЦИК готовится к переходу на новую платформу ГАС «Выборы» 2.0

ЦИК готовится к переходу на новую платформу ГАС «Выборы» 2.0Ее запуск несколько раз переносился, и ожидается, что она начнет работу в 2025 году
Центризбирком (ЦИК) делает финальные шаги для окончательного перехода на новую цифровую государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» 2.0 в 2025 г. 9 октября комиссия дала согласие на передачу в ведение Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК информационной инфраструктуры для ее дальнейшей эксплуатации в составе новой платформы. «Это завершающий этап ввода в действие новой системы ГАС «Выборы» 2.0 – это очень важный этап передачи имущественного комплекса на баланс ФЦИ», – подчеркнул зампред ЦИК Николай Булаев.
Как объект имущества цифровая платформа представляет собой инфраструктурную часть, которая включает в себя два программно-аппаратных комплекса (основной и резервный), стенд цифровой платформы, специализированный программно-технический комплекс распознавания и интеллектуальной обработки оцифрованных изображений, подсистемы отображения информации коллективного пользования (экраны в зале ЦИК), пояснил в ходе заседания докладчик, член ЦИК Антон Лопатин. Кроме того, в цифровую платформу входят ее системы и подсистемы (всего их 16), добавил он.
До конца 2024 г. имущество будет передаваться поэтапно. На первом этапе планируется передать специальный программно-технический комплекс проверки подписных листов, а также оборудование непосредственно из зала ЦИК, продолжил Лопатин. С января 2025 г. ФЦИ при ЦИК уже начнет эксплуатацию и развитие новой платформы ГАС «Выборы» 2.0 – она станет основной, подчеркнул Лопатин. ГАС «Выборы» 2.0 – это «иное произведение искусства, сложное», подчеркнул Булаев. На ее развитие будут выделены дополнительные средства, напомнил Булаев.
В 2025 г. на функционирование этой системы планируется выделить 3,63 млрд руб., в 2026 г. – 3,68 млрд руб., в 2027 г. – 3,8 млрд руб., писали «Ведомости».
Кроме того, ЦИК принял постановление о согласии на передачу в собственность девяти регионам 875 технических средств, выведенных из эксплуатации ГАС «Выборы». Их передали Башкирии, Волгоградской, Омской, Пензенской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областям, а также ХМАО и Ямало-Ненецкому автономному округу. Это, например, принтеры, блоки, мониторы. На рассмотрении также стоит вопрос об аналогичной передаче техсредств Пермскому краю и Челябинской области, поделился Лопатин.
Практически все передаваемое имущество импортное, его первоначальная стоимость измеряется в миллиардах, добавил в ходе заседания руководитель ФЦИ при ЦИК Александр Сокольчук. «Ему на смену придет новое российское оборудование», – подчеркнул Булаев.
Передача оборудования ГАС «Выборы» 2.0 на баланс ФЦИ как конечного эксплуатанта означает, что пройдены все формальные процедуры проверки его работоспособности и закрыты все вопросы по госконтрактам на его поставку, сказал «Ведомостям» юрист Олег Захаров. «Бюджетная дисциплина в данном случае работает на результат – пока не решены все вопросы с финансами и сертификацией, технику передать нельзя. Раз сейчас это происходит, то основные вопросы работоспособности уже решены и дальше дело только за вводом в эксплуатацию», – подчеркнул он.
Пока трудно сказать, достаточно ли готова новая система для полноценного перехода на нее. «Никто, кроме разработчиков, не знает. В этом проблема всех цифровых внедрений в избирательную систему», – говорил ранее «Ведомостям» электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Проверить готовность новой платформы «крайне сложно», из-за того что сама система довольно закрытая, но ранее серьезных накладок с обновлением технологического оборудования для выборов со стороны ФЦИ не было, обратил внимание Захаров.
Система «Выборы» 2.0 уже была апробирована в ходе единого дня голосования (ЕДГ) в 46 субъектах порядка на 300 выборных кампаниях. В ЦИК тренировку признали успешной. «Могу с удовлетворением сказать, что, когда был проверен весь функционал <...> эта новая версия очень достойно прошла свою стартовую проверку, рабочую ситуацию. Она продемонстрировала полную и высокую готовность к использованию», – сказала по итогам ЕДГ 9 сентября глава ЦИК Элла Памфилова.
ГАС «Выборы» начала создаваться в 1994 г. и в 2000 г. была принята в эксплуатацию ЦИК. В 2020 г. Памфилова говорила, что в 2022 г. будет запущена новая цифровая платформа, которая заменит ГАС «Выборы». Над ее созданием ЦИК вместе с Минцифры и ПАО «Ростелеком» начал работу еще в 2019 г. Но в 2022 г. запуск не состоялся.
В июле 2023 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным Памфилова снова анонсировала запуск цифровой платформы – к президентским выборам. Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов 15 ноября 2023 г. подчеркнул, что нужно активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая должна заменить ГАС «Выборы».