Власти начали обсуждать новую нарезку мажоритарных округов к выборам в Госдуму

При этом если в 2015 г. в России было 85 субъектов, то теперь 89, и четырем новым регионам как минимум должно достаться по одному округу, причем ДНР и ЛНР – больше одного за счет значительного числа избирателей. «Действует правило «один регион – один мандат», т. е. каждый регион, даже не дотягивающий до нормы представительства, имеет своего депутата. Поэтому по одному депутату точно будет у Запорожья и Херсона с почти 500 000 жителей в каждом и у Ненецкого и Чукотского АО с менее чем 35 000 граждан», – говорит Захаров.