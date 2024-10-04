Власти начали обсуждать новую нарезку мажоритарных округов к выборам в Госдуму

Власти начали обсуждать новую нарезку мажоритарных округов к выборам в ГосдумуДо девяти одномандатников могут быть избраны от новых субъектов Федерации
До середины августа 2025 г. Центризбирком (ЦИК) должен представить нижней палате парламента новую схему одномандатных избирательных округов – вместо действующей с осени 2015 г. Депутаты должны будут внести и принять соответствующий закон на ближайшие 10 лет. При этом за последние 10 лет сильно изменились обстоятельства, которые влияют на нарезку 225 округов (их количество зафиксировано в законе о выборах депутатов Госдумы и не зависит от числа субъектов РФ). В частности, составление новой схемы будет проходить с учетом корректировки численности населения в регионах и появления четырех новых субъектов Федерации.
Решение по нарезке округов ЦИК должен принять в 2025 г., опираясь на данные о численности избирателей на 1 июля 2025 г., говорит собеседник, близкий к Старой площади. Но по факту активная проработка вопроса начнется при поддержке АП гораздо раньше, поясняет он – по опыту 2015 г., весной будущего года. Еще один близкий к АП источник «Ведомостей» говорит, что ЦИК уже начал работать над новой нарезкой, а Госдума может принять закон об утверждении схемы одномандатных избирательных округов раньше – в весеннюю сессию 2025 г.
Сейчас обсуждается вопрос, в каких регионах сократится количество одномандатников, а какие получат дополнительное представительство в Госдуме, из-за того что численность населения изменилась. По словам одного из близких к АП источников, прикидывать схему начали сотрудничающие со Старой площадью политтехнологи. Подсчеты делают и депутаты, говорят два собеседника на Охотном Ряду. Им нужно понять, можно ли рассчитывать на переизбрание от тех субъектов Федерации, которые они сейчас представляют в Госдуме.
Предварительные подсчеты показывают, что 11 регионов могут «лишиться» по одному одномандатнику. Это Алтайский, Забайкальский край, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Томская и Тамбовская области. При этом некоторые регионы окажутся «в плюсе». Это Краснодарский край, Московская область (у них может прибавиться по одному одномандатнику – за счет роста численности избирателей). Также ДНР может получить с учетом официального числа избирателей четыре одномандатных округа, ЛНР – три округа, а Запорожская и Херсонская области – по одному.
Как выбирают депутатов
Сейчас используется смешанная система выборов депутатов Госдумы: 225 думцев избирают по партийным спискам, 225 – по мажоритарным округам. От каждого округа может избраться один одномандатник, побеждает тот, кто набрал простое большинство голосов. В 2007 и 2011 гг. использовалась пропорциональная избирательная система, то есть в выборах участвовали только партийные списки. Действующая схема нарезки округов была принята Госдумой осенью 2015 г. По ней уже проводили две кампании – в 2016 и 2021 гг., но по закону менять нарезку требуется каждые 10 лет.
Впрочем, один из близких к АП источников «Ведомостей» говорит, что пока не принято точное решение о числе округов в новых регионах, но не исключено, что их будет меньше. До этого региональные и местные выборы в этих субъектах проводились только по партийным спискам.
Но помимо первого шага – прикидки общего количества округов, которое будет у каждого из 89 субъектов РФ, есть и второй немаловажный этап – определение границ между ними. Нарезку думских округов технически проводит ЦИК в консультациях с управлением президента по внутренней политике, рассказывает собеседник, близкий к АП. Кроме того, запрашивают и мнение регионов, хотя их позиция учитывается в меньшей степени, поясняет он.
Соответственно, изменения коснутся не только новых субъектов, но и остальных регионов, говорит он: «К примеру, в Саратовской области четыре округа, но они могут быть перенарезаны по-новому». По его словам, вопрос с перенарезкой всегда сложный, поскольку к депутату-одномандатнику, который зачастую избирается в Госдуму не один раз, привыкают за время его работы избиратели, руководство региона, местный бизнес и т. д. Он полагает, что будет сохранена так называемая лепестковая нарезка, когда в один округ объединяют городские и окружающие их сельские территории.
Официально о подготовке новой схемы округов в ЦИК не сообщали.
Как считают количество округов в регионе
Одномандатные округа образуются на основе «единой нормы представительства» избирателей: ее определяют после деления общего числа избирателей в РФ на общее количество округов (225). Затем после определения единой нормы представительства для округа число избирателей на территории каждого субъекта РФ делится на это число. Целая часть и является предварительно установленным числом одномандатных округов для региона.
Когда надо нарезать округа
По закону о выборах депутатов Госдумы ЦИК разрабатывает и не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема округов (примерно 15 августа 2025 г.), представляет в Госдуму новую схему. Она утверждается законом сроком на 10 лет. Новый закон о схеме одномандатных округов должен быть опубликован не менее чем за 20 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема округов (примерно 15 октября 2025 г.). Если закон не опубликован в срок, то новая схема округов утверждается ЦИК не позднее чем через месяц со дня истечения этого срока. И только в случае досрочных выборов применяется прежняя схема.
ЦИК в июле 2024 г. сообщал, что на территории России 112 млн избирателей, за пределами России – 1,8 млн избирателей. В ДНР их 1,9 млн, в ЛНР – 1,6 млн, в Херсонской области – 422 000, в Запорожской области – 441 000 избирателей. Таким образом, норма представительства на один округ должна быть около 497 000 избирателей, т. е. чуть больше, чем в 2015 г.
10 лет назад нарезку рассчитывали, исходя из общей численности в 109,9 млн избирателей, со средней нормой представительства в 488 500, что давало большой разброс в числе мандатов на регионы с разной численностью граждан, отмечает юрист Олег Захаров: «Карелия с коэффициентом 1,106 [нормы представительства] и Чувашия с 1,980 [нормы представительства] получили по одному депутату, хотя численность избирателей в Чувашии (967 000 человек) была почти вдвое больше, чем в Карелии (540 000 человек)».
При этом если в 2015 г. в России было 85 субъектов, то теперь 89, и четырем новым регионам как минимум должно достаться по одному округу, причем ДНР и ЛНР – больше одного за счет значительного числа избирателей. «Действует правило «один регион – один мандат», т. е. каждый регион, даже не дотягивающий до нормы представительства, имеет своего депутата. Поэтому по одному депутату точно будет у Запорожья и Херсона с почти 500 000 жителей в каждом и у Ненецкого и Чукотского АО с менее чем 35 000 граждан», – говорит Захаров.
Ежегодная корректировка численности избирателей (ее проводят каждые полгода) не влияла на нарезку округов, поскольку она действует 10 лет, констатирует Захаров. Он отмечает, что демографическая ситуация в регионах менялась. «В зоне риска – регионы с наибольшим оттоком избирателей, это Томская, Смоленская области и Забайкалье. Здесь средняя норма представительства не выдерживается ни при первичной нарезке, ни с учетом последующего распределения мандатов по регионам с наибольшим остатком», – говорит Захаров.
Риска при перенарезке нет у регионов, которые и сейчас имеют только одного представителя в нижней палате: их защищает правило «один регион – один мандат», отмечает он. При этом общее изменение пропорций будет куда более масштабным, поскольку новые регионы претендуют на 8–9 мандатов, резюмирует он.
Количество депутатов-одномандатников останется прежним – 225 человек, а регионов сейчас 89 и каждому региону нужен как минимум округ, говорит юрист Гарегин Митин: «При этом норма представительства увеличилась не существенно – прирост избирателей невысокий, но была убыль населения, спецоперация и эмиграция».
Если число округов на выборах в Госдуму не изменится, то какие-то регионы могут потерять по одному депутату, согласен вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Компенсации за потерю округа могут быть только неофициальными, полагает он: «Например, таким регионам дадут больше проходных мест в списке». Но для этого надо будет дать больший вклад в победу партии власти, допускает он.
Оппозиции будет труднее, чем раньше, а практика договорных округов, скорее всего, сведется к минимуму, считает Туровский. Конкурентам «Единой России» придется создавать более крупные межрегиональные группы, чтобы провести наиболее влиятельных кандидатов: «Но самой острой станет борьба за вхождение в верхушку списка для гарантии успеха».