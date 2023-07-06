Местные выборы в новых регионах пройдут только по партийным спискам

Местные выборы в новых регионах пройдут только по партийным спискамТак выбирали первых мундепов в Крыму после его присоединения к России
Выборы депутатов органов местного самоуправления (МСУ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будут проходить, как и выборы в заксобрания, – исключительно по пропорциональной системе, т. е. депутатов изберут по партспискам. На выборах местного уровня обычно используется мажоритарная (одномандатная) система, говорит политолог Илья Гращенков. «Уровень МСУ – это не про противостояние партийных идеологий, а про локальные проблемы. Один кандидат обещает провести дорогу, другой обещает лавочки покрасить. И люди голосуют или за лавочки, или за дорогу. А не за идеологию, выбирая партийный список», – говорит он.
В данном случае решение проводить выборы по пропорциональной системе объясняется рациональным подходом к системе выборов: иногда муниципалитеты не целиком контролируются РФ, и пока не до конца ясно, как могли бы проходить выборы депутатов-одномандатников, представляющих эти территории. Кроме того, как отмечает электоральный юрист Антон Рудаков, новые регионы «таят в себе» большое количество кандидатов, которые могут придерживаться разных взглядов. А выборы по спискам более контролируемы, чем выборы по одномандатным округам или по смешанной системе, полагает он.