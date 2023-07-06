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Местные выборы в новых регионах пройдут только по партийным спискам

Так выбирали первых мундепов в Крыму после его присоединения к России
Александр Тихонов Сергей Гаврилюк, Донецк Андрей Чернов, Луганск Анастасия Майер
На новых территориях сделают все для безопасности избирателей, которые будут голосовать за кандидатов из предложенных партиями списков / Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

Выборы депутатов органов местного самоуправления (МСУ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будут проходить, как и выборы в заксобрания, – исключительно по пропорциональной системе, т. е. депутатов изберут по партспискам. На выборах местного уровня обычно используется мажоритарная (одномандатная) система, говорит политолог Илья Гращенков. «Уровень МСУ – это не про противостояние партийных идеологий, а про локальные проблемы. Один кандидат обещает провести дорогу, другой обещает лавочки покрасить. И люди голосуют или за лавочки, или за дорогу. А не за идеологию, выбирая партийный список», – говорит он.

В данном случае решение проводить выборы по пропорциональной системе объясняется рациональным подходом к системе выборов: иногда муниципалитеты не целиком контролируются РФ, и пока не до конца ясно, как могли бы проходить выборы депутатов-одномандатников, представляющих эти территории. Кроме того, как отмечает электоральный юрист Антон Рудаков, новые регионы «таят в себе» большое количество кандидатов, которые могут придерживаться разных взглядов. А выборы по спискам более контролируемы, чем выборы по одномандатным округам или по смешанной системе, полагает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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