Местные выборы в новых регионах пройдут только по партийным спискам

Выборы депутатов органов местного самоуправления (МСУ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будут проходить, как и выборы в заксобрания, – исключительно по пропорциональной системе, т. е. депутатов изберут по партспискам. На выборах местного уровня обычно используется мажоритарная (одномандатная) система, говорит политолог Илья Гращенков. «Уровень МСУ – это не про противостояние партийных идеологий, а про локальные проблемы. Один кандидат обещает провести дорогу, другой обещает лавочки покрасить. И люди голосуют или за лавочки, или за дорогу. А не за идеологию, выбирая партийный список», – говорит он.