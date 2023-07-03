Как Памфилова докладывала Путину о подготовке к региональным и президентским выборам

Как Памфилова докладывала Путину о подготовке к региональным и президентским выборамЦифровую систему ГАС «Выборы» все же обещано доработать к 2024 году
Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом отчиталась о подготовке к единому дню голосования в сентябре, отдельно остановилась на подготовке к электоральному циклу 2024 г.: «Предстоящие президентские выборы – это не просто какие-то очередные рядовые президентские выборы, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед. И коллеги понимают это, то есть это наша электоральная линия фронта».
Новые ГАСы
Памфилова пообещала, что цифровой аналог государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» будет готов к президентским выборам. «Ее основное преимущество, которое делает ее неуязвимой, так же как и нынешнюю ГАС «Выборы», – то, что она будет полностью также автономна от интернета, от глобальной системы, – напомнила она. – Сейчас все, что мы делаем, вся цифровизация идёт с требованием, чтобы было наше: и наше «железо», и наше программное обеспечение».
О запуске новой цифровой системы Памфилова говорила еще в 2020 г., после того как были опробованы такие нововведения, как онлайн-голосование. Работу над ее созданием ЦИК вместе с Минцифры и ПАО «Ростелеком» начал в 2019 г. Тогда Памфилова говорила, что система должна быть запущена к 2022 г. «Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ», – говорила глава ЦИК тогда.
Автоматизированная система ГАС «Выборы» создана во ФГУП НИИ «Восход» по президентскому указу 1994 г. в соответствии с концепцией, разработанной в ЦИК. ГАС «Выборы» содержит данные избирателей для учета, через нее осуществляется планирование этапов избирательных кампаний, контроль за поступлением и расходованием средств избирательных фондов, подведение результатов голосования и другие задачи избирательных комиссий. Сейчас действует версия системы, разработанная в 2012 г.
Элементы цифровой платформы использовались уже в единый день голосования 2022 г. и будут использоваться на выборах в сентябре 2023 г., сказал «Ведомостям» зампред ЦИК Николай Булаев. «Отдельными сегментами цифровая платформа уже используется, многие субъекты РФ участвуют в этом тестировании. К президентской кампании мы рассчитываем, что цифровая платформа будет функционировать в активном режиме», – говорит он. При этом Булаев пояснил, что к президентским выборам ЦИК будет иметь «тройной запас»: основной и резервный пак цифровой платформы, а также старые ГАС «Выборы». «По сути, у нас будет три самостоятельных системы, мы уверены, в надежности всех трех систем», – подчеркнул зампред ЦИК.
В апреле 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на данные госзакупок писали, что Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме (ФЦИ при ЦИК) разместил на сайте госзакупок 10 конкурсов для подготовки к осенним выборам 2022 г. на общую сумму более 180 млн руб. Тогда шесть аукционов касались оказания услуг по сопровождению программного обеспечения (ПО) некоторых подсистем ГАС «Выборы».
Выборы президента стартуют не в марте, а уже в декабре 2023 г., напомнил электоральный эксперт Григорий Мельконьянц, соответственно, новая система должна быть готова к этому моменту. «Есть определенный риск с точки зрения безопасности и надежности, если система целиком не апробирована. Тестировать все элементы цифровой платформы будут, судя по всему, уже после единого дня голосования, а именно на него придется основная нагрузка, когда можно было бы устроить стресс-тест платформе», – сказал он.
Угрозы-2023
Памфилова допустила возможность того, что выборы в новых регионах могут быть отложены. «Если возникнут обстоятельства непредвиденной силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить», – сказала она президенту. Поправки, допускающие проведение выборов в условиях военного положения, Путин подписал 29 мая.
Памфилова заявила, что с просьбой о проведении выборов в этом году ранее в ЦИК обращались временно исполняющие обязанности глав новых регионов. Перед назначении выборов избиркомы консультировались с Минобороны и ФСБ. ЦИК вправе сократить сроки проведения кампании, а также приостановить уже начавшиеся избирательные действия, если подготовка и проведение выборов представляют угрозу жизни и здоровью граждан. После устранения опасных обстоятельств кампания может быть возобновлена.
«Мы своим коллегам в этих регионах настоятельно рекомендуем воспользоваться такой возможностью», – призвала Памфилова. Кроме того, голосовать в регионах можно не только по паспорту, но и по любому удостоверяющему личность документу, выданному российскими властями. Созданы экстерриториальные участки на территории новых регионов и за их пределами, чтобы могли проголосовать уехавшие жители.
Путин уточнил, будет ли в новых регионах дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Памфилова ответила, что его там пока не будет (об этом ранее писали и «Ведомости»). «Там же очень сложно – мы туда тоже проводим ГАС «Выборы», но стопроцентно сейчас тоже нельзя. Вы понимаете, такие разные ситуации, военное время, поэтому пока нет, и технически очень сложно сейчас это сделать», – сказала глава ЦИК.
Судя по обсуждению вопроса на таком уровне, вероятность отмены выборов в новых регионах есть, говорит политолог Александр Немцев. «Очевидно, что для системы было выгодно, чтобы они там прошли. Но раз Памфилова докладывает об этом президенту, значит, высоки риски, что организовать их будет сложно», – считает он.