Как Памфилова докладывала Путину о подготовке к региональным и президентским выборам

Элементы цифровой платформы использовались уже в единый день голосования 2022 г. и будут использоваться на выборах в сентябре 2023 г., сказал «Ведомостям» зампред ЦИК Николай Булаев. «Отдельными сегментами цифровая платформа уже используется, многие субъекты РФ участвуют в этом тестировании. К президентской кампании мы рассчитываем, что цифровая платформа будет функционировать в активном режиме», – говорит он. При этом Булаев пояснил, что к президентским выборам ЦИК будет иметь «тройной запас»: основной и резервный пак цифровой платформы, а также старые ГАС «Выборы». «По сути, у нас будет три самостоятельных системы, мы уверены, в надежности всех трех систем», – подчеркнул зампред ЦИК.