Центризбирком потратит на улучшение работы ГАС «Выборы» более 180 млн рублей

Центризбирком потратит на улучшение работы ГАС «Выборы» более 180 млн рублейДесять конкурсов размещено на портале госзакупок
Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме (ФЦИ при ЦИК) за последние два месяца разместил на сайте госзакупок 10 конкурсов для подготовки к сентябрьским выборам на общую сумму более 180 млн руб., заметили «Ведомости». Шесть аукционов касаются оказания услуг по сопровождению программного обеспечения разных подсистем ГАС «Выборы», предназначенной для автоматизации избирательных действий при подготовке к выборам. Конкурс на 38,5 млн руб. направлен на обеспечение бесперебойного функционирования регистра избирателей.
Одна закупка на сумму 21,7 млн руб. связана с сопровождением подсистемы интернет-портала ЦИК ГАС «Выборы». Целью закупки является обеспечение работы подсистемы, в том числе во время проведения выборов.
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