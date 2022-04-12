Центризбирком потратит на улучшение работы ГАС «Выборы» более 180 млн рублей

Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме (ФЦИ при ЦИК) за последние два месяца разместил на сайте госзакупок 10 конкурсов для подготовки к сентябрьским выборам на общую сумму более 180 млн руб., заметили «Ведомости». Шесть аукционов касаются оказания услуг по сопровождению программного обеспечения разных подсистем ГАС «Выборы», предназначенной для автоматизации избирательных действий при подготовке к выборам. Конкурс на 38,5 млн руб. направлен на обеспечение бесперебойного функционирования регистра избирателей.