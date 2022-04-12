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Центризбирком потратит на улучшение работы ГАС «Выборы» более 180 млн рублей

Десять конкурсов размещено на портале госзакупок
Елена Мухаметшина
Центризбирком потратит на улучшение работы ГАС «Выборы» более 180 млн руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме (ФЦИ при ЦИК) за последние два месяца разместил на сайте госзакупок 10 конкурсов для подготовки к сентябрьским выборам на общую сумму более 180 млн руб., заметили «Ведомости». Шесть аукционов касаются оказания услуг по сопровождению программного обеспечения разных подсистем ГАС «Выборы», предназначенной для автоматизации избирательных действий при подготовке к выборам. Конкурс на 38,5 млн руб. направлен на обеспечение бесперебойного функционирования регистра избирателей.

Одна закупка на сумму 21,7 млн руб. связана с сопровождением подсистемы интернет-портала ЦИК ГАС «Выборы». Целью закупки является обеспечение работы подсистемы, в том числе во время проведения выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных