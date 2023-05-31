С октября 2022 года российские паспорта на новых территориях получили почти 1,5 млн человек

С октября 2022 года российские паспорта на новых территориях получили почти 1,5 млн человекМихаил Мишустин рассказал, что нужно сделать для дальнейшей интеграции субъектов в состав России
С октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытой части стратегической сессии по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По его словам, важно, чтобы все жители этих территорий ощущали реальные изменения, «видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляются возможности для образования, профессиональной деятельности».
Для этого, уточнил Мишустин, «надо обеспечить слаженную, командную работу на всех уровнях власти», чтобы выполнялись целевые показатели утвержденной правительством в апреле программы социально-экономического развития новых субъектов. По его словам, российским властям необходимо привести в порядок инфраструктуру. «У людей должно быть жилье, современные больницы, поликлиники, школы, детские сады и хорошие дороги, спортивные площадки», – сказал Мишустин. А также надо «перезапустить предприятия и открыть новые».