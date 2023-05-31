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С октября 2022 года российские паспорта на новых территориях получили почти 1,5 млн человек

Михаил Мишустин рассказал, что нужно сделать для дальнейшей интеграции субъектов в состав России
Александр Тихонов Сергей Гаврилюк, Донецк
С момента вхождения в состав России новых регионов гражданство РФ получили почти 1,5 млн человек / Максим Стулов / Ведомости

С октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытой части стратегической сессии по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По его словам, важно, чтобы все жители этих территорий ощущали реальные изменения, «видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляются возможности для образования, профессиональной деятельности».

Для этого, уточнил Мишустин, «надо обеспечить слаженную, командную работу на всех уровнях власти», чтобы выполнялись целевые показатели утвержденной правительством в апреле программы социально-экономического развития новых субъектов. По его словам, российским властям необходимо привести в порядок инфраструктуру. «У людей должно быть жилье, современные больницы, поликлиники, школы, детские сады и хорошие дороги, спортивные площадки», – сказал Мишустин. А также надо «перезапустить предприятия и открыть новые».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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