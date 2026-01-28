Путин примет у себя руководителей еврейской общины
Президент РФ Владимир Путин примет руководителей еврейской общины в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент поговорит с главным раввином РФ от Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Берлом Лазаром, а также раввином и президентом ФЕОР Александром Бородой.
Песков рассказал, что Международный день памяти жертв Холокоста был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 г. и отмечается ежегодно 27 января. Он напомнил, что эту дату выбрали из-за того, что в 1945 г. советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим.
«День важный, и Путин традиционно общается с руководителями еврейской общины», – добавил пресс-секретарь президента.
27 января Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Глава государства положил к основанию памятника букет красных роз с траурной черной лентой и некоторое время молча постоял, отдавая дань памяти погибшим защитникам города.