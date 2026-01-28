Путин примет у себя руководителей еврейской общины

Песков рассказал, что Международный день памяти жертв Холокоста был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 г. и отмечается ежегодно 27 января. Он напомнил, что эту дату выбрали из-за того, что в 1945 г. советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим.