Путин обсудит с Шмелевой развитие «Сириуса» и международные проекты
Президент России Владимир Путин встретится с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что глава государства регулярно проявляет внимание к развитию центра. На повестке – открытие школы «Сириуса» в Казахстане и расширение международного сотрудничества в этой сфере. Шмелева доложит президенту о ходе реализации этих инициатив.
«Сириус» – образовательный центр поддержки и сопровождения одаренных детей в РФ. Он расположен на федеральной территории «Сириус» рядом с Сочи, на побережье Черного моря.
3 октября Путин осмотрел новый концертный центр «Сириус». Здание отличается уникальной исполнительской площадкой с естественной акустикой высочайшего уровня, которой способствуют архитектура строения и специальные отделочные материалы. В состав центра входят два концертных зала – главный и камерный общей вместимостью 1700 человек, сообщал Кремль.