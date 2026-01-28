Газета
Политика

Путин обсудит с Шмелевой развитие «Сириуса» и международные проекты

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что глава государства регулярно проявляет внимание к развитию центра. На повестке – открытие школы «Сириуса» в Казахстане и расширение международного сотрудничества в этой сфере. Шмелева доложит президенту о ходе реализации этих инициатив.

«Сириус» – образовательный центр поддержки и сопровождения одаренных детей в РФ. Он расположен на федеральной территории «Сириус» рядом с Сочи, на побережье Черного моря.

3 октября Путин осмотрел новый концертный центр «Сириус». Здание отличается уникальной исполнительской площадкой с естественной акустикой высочайшего уровня, которой способствуют архитектура строения и специальные отделочные материалы. В состав центра входят два концертных зала – главный и камерный общей вместимостью 1700 человек, сообщал Кремль.

