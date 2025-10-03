Путин осмотрел новый концертный центр «Сириус»
Президент России Владимир Путин осмотрел новый концертный центр «Сириус», сообщили в Кремле.
Здание отличается уникальной исполнительской площадкой с естественной акустикой высочайшего уровня, которой способствуют архитектура строения и специальные отделочные материалы. В состав центра входят два концертных зала – главный и камерный общей вместимостью 1700 человек.
Также глава государства поздравил всех педагогов с приближающимся Днем учителя, который отмечается 5 октября. Путин подчеркнул, что современные педагоги продолжают великие традиции российской школы, сохраняя цивилизационную уникальность страны, ее суверенитет и устойчивые позиции в быстро меняющемся мире.