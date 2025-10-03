Путин осмотрел новый концертный центр «Сириус»

Также глава государства поздравил всех педагогов с приближающимся Днем учителя, который отмечается 5 октября. Путин подчеркнул, что современные педагоги продолжают великие традиции российской школы, сохраняя цивилизационную уникальность страны, ее суверенитет и устойчивые позиции в быстро меняющемся мире.