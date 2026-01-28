Газета
Володин связал с санкциями гибель более 50 человек от морозов в США

Ведомости

В Нью-Йорке из-за снегопада погиб 51 человек, 10 из которых замерзли. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, связав трагедию с американскими и европейскими санкциями на поставки нефти и газа из России.

«В Российской Федерации нефть и газ добываются не под пальмами, а при температуре зимой в –50, а летом в +50. В этих непростых условиях мы делаем все для того, чтобы и нефть, и газ поставлялись в другие страны. Для того, чтобы там люди не мерзли. А санкции приводят к тому, что люди погибают, замерзают», – заявил он.

Володин также призвал США «заниматься делом, а не противодействовать развитию других стран».

Жертвами зимнего шторма в США стали более 50 человек

Политика / Международные новости

Володин также выразил соболезнования конгрессу США, а также близким и родственникам погибших. 

NBC News со ссылкой на данные местных властей 28 января сообщал, что не менее 51 человека погибли в результате мощного зимнего шторма и аномальных холодов, обрушившихся на США. Число жертв продолжает расти по мере уточнения последствий стихии. В Луизиане и Теннесси подтверждено по восемь смертей, связанных с погодой, в Кентукки погибли 72-летняя женщина от переохлаждения и заключенный во время уборки снега. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что на улицах города найдены тела 10 человек.

Власти принимают экстренные меры: Нью-Йорк открыл более 50 больниц и приютов для обогрева, в Далласе разместили около 1150 бездомных. В Питтсбурге, где выпало более 50 см снега, 37 снегоуборочных машин вышли из строя из-за морозов. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз развернул 500 военнослужащих Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий.

