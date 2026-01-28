Володин связал с санкциями гибель более 50 человек от морозов в США

«В Российской Федерации нефть и газ добываются не под пальмами, а при температуре зимой в –50, а летом в +50. В этих непростых условиях мы делаем все для того, чтобы и нефть, и газ поставлялись в другие страны. Для того, чтобы там люди не мерзли. А санкции приводят к тому, что люди погибают, замерзают», – заявил он.