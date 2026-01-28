Путин: главное – чувствовать боль другого человека как свою

4 декабря 2020 г. Путин заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить президента, ведь он не обладает сердцем, душой и у него не чувства сострадания и совести. Президент подчеркнул, что все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны.