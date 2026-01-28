Путин: главное – чувствовать боль другого человека как свою
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поделился, что в 2000-е его поразил ответ российского лидера Владимира Путина на вопрос о главном качестве успешного президента в России. Об этом он рассказал в ходе выступления на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.
Речь идет о встрече Путина со школьниками и студентами. Тогда Кириенко занимал пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Один из школьников задал Путину вопрос, каким главным качеством надо обладать, чтобы быть успешным президентом в России.
По словам Кириенко, он был уверен, что Путин скажет о важности хорошей учебы, что необходимо много знать, ведь Россия такая большая страна.
«Он сказал, что для того, чтобы быть президентом в России, главное качество – это уметь чувствовать боль другого человека как свою собственную», – рассказал Кириенко об ответе, который его поразил и запомнился на всю жизнь.
4 декабря 2020 г. Путин заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить президента, ведь он не обладает сердцем, душой и у него не чувства сострадания и совести. Президент подчеркнул, что все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны.