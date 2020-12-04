Путин ответил на вопрос о возможном президентстве искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что искусственный интеллект не сможет стать президентом. Об этом он сказал в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).
«Надеюсь, что нет, во всяком случае пока», — сказал Путин, отвечая на вопрос от виртуального ассистента «Сбера» Афины о том, может ли искусственный интеллект стать президентом.
«Всего искусственного, в том числе искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны», — подчеркнул российский лидер.
По его словам, искусственный интеллект может быть хорошим помощником и учителем любого человека, в том числе главы государства. Роль и значение таких технологий в государственном управлении будет возрастать, подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшее десятилетие России предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Он поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах для использования технологий искусственного интеллекта. Помимо этого, Путин поручил в ближайшее время утвердить стратегию цифровой трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы.