Путин ответил на вопрос о возможном президентстве искусственного интеллекта

«Всего искусственного, в том числе искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны», — подчеркнул российский лидер.