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Путин ответил на вопрос о возможном президентстве искусственного интеллекта

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что искусственный интеллект не сможет стать президентом. Об этом он сказал в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

«Надеюсь, что нет, во всяком случае пока», — сказал Путин, отвечая на вопрос от виртуального ассистента «Сбера» Афины о том, может ли искусственный интеллект стать президентом.

«Всего искусственного, в том числе искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, искусственный интеллект может быть хорошим помощником и учителем любого человека, в том числе главы государства. Роль и значение таких технологий в государственном управлении будет возрастать, подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшее десятилетие России предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Он поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах для использования технологий искусственного интеллекта. Помимо этого, Путин поручил в ближайшее время утвердить стратегию цифровой трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных