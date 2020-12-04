Путин рассказал о предстоящей России цифровой трансформации
В ближайшее десятилетие России предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).
«В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Основываться в этой работе необходимо на отечественных разработках. Путин подчеркнул, что главные уже существующие разработки России в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных технологических заделах.
«Главные наши разработки в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных научных и технологических заделах, причем мирового уровня», — подчеркнул глава государства.
Путин поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах для использования технологий искусственного интеллекта. Помимо этого, Путин поручил в ближайшее время утвердить стратегию цифровой трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы.
«Искусственный интеллект – это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится», — сказал глава государства.