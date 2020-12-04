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Путин рассказал о предстоящей России цифровой трансформации

Ведомости

В ближайшее десятилетие России предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

 «В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Основываться в этой работе необходимо на отечественных разработках. Путин подчеркнул, что главные уже существующие разработки России в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных технологических заделах.

«Главные наши разработки в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных научных и технологических заделах, причем мирового уровня», — подчеркнул глава государства.

Путин поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах для использования технологий искусственного интеллекта. Помимо этого, Путин поручил в ближайшее время утвердить стратегию цифровой трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

«Искусственный интеллект – это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится», — сказал глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных