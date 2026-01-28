В ЕС предложили ввести должность президента Европы
Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил с предложением объединить посты председателя Европейской комиссии и председателя Европейского совета, создав тем самым единую должность президента Европы. Его слова передает Politico.
По мнению Вебера, такая реформа позволит Евросоюзу (ЕС) говорить «одним голосом» на международной арене и не потребует изменения учредительных договоров блока – достаточно будет назначить одного человека на обе руководящие должности. Реализовать эту идею можно будет после следующих выборов в Европарламент в 2029 г., отмечает политик.
В настоящее время полномочия в ЕС распределены: руководство внутренней политикой сосредоточено в руках главы Еврокомиссии, тогда как внешняя политика и стратегическое направление определяются верховным представителем по иностранным делам и председателем Европейского совета, которые подотчетны непосредственно странам-членам. По мнению Вебера, такое разобщение не соответствует современным реалиям геополитической нестабильности, особенно в свете внешней политики администрации президента США Дональда Трампа в Европе.
Когда Вебера спросили, станет ли он кандидатом на новую должность, он не ответил прямо. Политик добавил, что успех таких планов будет зависеть от решения внутрипартийных структур и общественного мнения граждан ЕС.
В своей речи Вебер также призвал перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством по вопросам внешней политики и безопасности. Хотя эта идея обсуждается годами, ее отвергают некоторые лидеры, включая премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо. Если эта реформа окажется невыполнимой, Вебер заявил, что группы заинтересованных государств могут продвигать свои идеи через «специальные соглашения о суверенитете».
28 января глава дипломатии ЕС Кайя Каллас призвала к срочному созданию независимых от США европейских военных сил и рассмотрению возможности формирования армии ЕС. Она заявила, что вера в американские гарантии безопасности поколеблена.