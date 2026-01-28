В ЕС предложили ввести должность президента Европы

В своей речи Вебер также призвал перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством по вопросам внешней политики и безопасности. Хотя эта идея обсуждается годами, ее отвергают некоторые лидеры, включая премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо. Если эта реформа окажется невыполнимой, Вебер заявил, что группы заинтересованных государств могут продвигать свои идеи через «специальные соглашения о суверенитете».