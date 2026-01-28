Сийярто: Венгрия доведет до конца иск к ЕС о запрете на импорт российского газа

26 января Совет ЕС официально утвердил порядок поэтапного отказа от импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России. Регламент подразумевает, что импорт СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.