Главная / Политика /

Сийярто: Венгрия доведет до конца иск к ЕС о запрете на импорт российского газа

Ведомости

Венгрия отвергает решение Евросоюза запретить импорт российского газа и доведет иск против такого шага до конца. Об этом на пресс-конференции после заседания венгерско-турецкой экономической комиссии заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.

«Мы доведем судебное разбирательство до конца, чтобы обеспечить безопасность поставок и сохранить закупку дешевых российских энергоносителей, дешевого российского природного газа через Турцию», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Сийярто подчеркнул, что Венгрия координирует свои действия со Словакией. По его словам, Будапешту для завершения судебного процесса необходима победа текущего правительства на выборах в апреле.

26 января Совет ЕС официально утвердил порядок поэтапного отказа от импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России. Регламент подразумевает, что импорт СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

