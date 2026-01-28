Сийярто: Венгрия доведет до конца иск к ЕС о запрете на импорт российского газа
Венгрия отвергает решение Евросоюза запретить импорт российского газа и доведет иск против такого шага до конца. Об этом на пресс-конференции после заседания венгерско-турецкой экономической комиссии заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.
«Мы доведем судебное разбирательство до конца, чтобы обеспечить безопасность поставок и сохранить закупку дешевых российских энергоносителей, дешевого российского природного газа через Турцию», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Сийярто подчеркнул, что Венгрия координирует свои действия со Словакией. По его словам, Будапешту для завершения судебного процесса необходима победа текущего правительства на выборах в апреле.
26 января Совет ЕС официально утвердил порядок поэтапного отказа от импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России. Регламент подразумевает, что импорт СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.