Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Литва запретила въезд фур из РФ и Белоруссии с большим объемом бензина в баках

Ведомости

Литва запретила въезд на территорию страны грузовым автомобилям из России и Белоруссии, если объем топлива в их баках превышает 200 л. Соответствующее решение было принято правительством страны по предложению Таможенного департамента Литвы, передает «Sputnik Беларусь».

Как сообщают в литовском кабмине, мера направлена на борьбу с нелегальной торговлей топливом. По утверждению таможенных органов, водители грузовиков, прибывающие из России и Белоруссии, сливают излишки топлива на территории Литвы и реализуют его незаконно.

Согласно оценкам Таможенного департамента, ежедневно в Литву въезжают около 200 грузовых автомобилей с российскими и белорусскими регистрационными номерами, а в месяц их количество превышает 7000. Объем нелегально реализуемого топлива может достигать до 100 000 л в сутки, что, по данным ведомства, приводит к недополучению государственным бюджетом около 2,2 млн евро налоговых поступлений.

В соответствии с принятым решением грузовым автомобилям с объемом топлива в баках более установленного лимита будет отказано во въезде на территорию Литвы.

30 декабря 2025 г. LRT сообщало, что мосты на границе Литвы с Белоруссией и Россией готовят к размещению взрывчатки в рамках подготовки к созданию Балтийской линии обороны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её