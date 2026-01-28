Литва запретила въезд фур из РФ и Белоруссии с большим объемом бензина в баках

Согласно оценкам Таможенного департамента, ежедневно в Литву въезжают около 200 грузовых автомобилей с российскими и белорусскими регистрационными номерами, а в месяц их количество превышает 7000. Объем нелегально реализуемого топлива может достигать до 100 000 л в сутки, что, по данным ведомства, приводит к недополучению государственным бюджетом около 2,2 млн евро налоговых поступлений.