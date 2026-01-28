Литва запретила въезд фур из РФ и Белоруссии с большим объемом бензина в баках
Литва запретила въезд на территорию страны грузовым автомобилям из России и Белоруссии, если объем топлива в их баках превышает 200 л. Соответствующее решение было принято правительством страны по предложению Таможенного департамента Литвы, передает «Sputnik Беларусь».
Как сообщают в литовском кабмине, мера направлена на борьбу с нелегальной торговлей топливом. По утверждению таможенных органов, водители грузовиков, прибывающие из России и Белоруссии, сливают излишки топлива на территории Литвы и реализуют его незаконно.
Согласно оценкам Таможенного департамента, ежедневно в Литву въезжают около 200 грузовых автомобилей с российскими и белорусскими регистрационными номерами, а в месяц их количество превышает 7000. Объем нелегально реализуемого топлива может достигать до 100 000 л в сутки, что, по данным ведомства, приводит к недополучению государственным бюджетом около 2,2 млн евро налоговых поступлений.
В соответствии с принятым решением грузовым автомобилям с объемом топлива в баках более установленного лимита будет отказано во въезде на территорию Литвы.
30 декабря 2025 г. LRT сообщало, что мосты на границе Литвы с Белоруссией и Россией готовят к размещению взрывчатки в рамках подготовки к созданию Балтийской линии обороны.