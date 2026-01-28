Газета
Главная / Политика /

Трамп рассказал о росте индекса S&P 500 до отметки в 7000 пунктов

Ведомости

Индекс S&P 500, включающий акции более 500 крупнейших американских компаний, впервые превысил 7000 пунктов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Америка вернулась», – написал он.

В состав индекса S&P 500 входят 503 ценные бумаги компаний с наибольшей рыночной капитализацией, которые торгуются на американских фондовых биржах. Этот перечень ведется и обновляется компанией Standard & Poor’s.

В среднем за январь – декабрь 2025 г. индекс S&P 500 рос на 1,3% в месяц по сравнению с 1,4% в 2017 г. и 1,9% в 2021 г.

