Лукашенко назвал важным опыт современных конфликтов для подготовки ВС Белоруссии
Опыт современных военных конфликтов следует использовать применительно к болотистой местности Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».
Лукашенко 28 января заслушал доклад о ходе масштабной проверки боеготовности вооруженных сил страны. Глава республики интересовался, как в «непростых погодных условиях» организованы размещение и быт личного состава, наличие необходимого обмундирования.
«Глава государства особо акцентировал внимание на вопросах использования опыта современных военных конфликтов применительно к белорусской лесисто-болотистой местности», – говорится в материале.
Проверка продлится до весны, по ее итогам проведут анализ для устранения недостатков, отметило агентство.
16 января в Белоруссии началась масштабная внезапная проверка вооруженных сил по поручению Лукашенко. Мероприятия направлены, в частности, на проверку охраны воинских частей и мер противодействия современным средствам поражения, включая беспилотные летательные аппараты.
Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович говорил, что проверка проводится с учетом опыта российской военной операции на Украине.