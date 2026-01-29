МИД: Россия и НАТО сохранили только экстренный канал для контактов

По его словам, все контакты были оборваны альянсом в 2022 г. Дипломат напомнил, что с 2014 г. НАТО практически заморозило диалог с Россией, сводя обсуждение преимущественно к украинской тематике и игнорируя российские инициативы по деэскалации напряженности в Европе. Также, по словам Масленникова, предложенный РФ в декабре 2021 г. проект договоренностей о взаимных гарантиях безопасности не получил позитивного отклика со стороны альянса.