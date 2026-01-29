МИД: Россия и НАТО сохранили только экстренный канал для контактов
НАТО полностью прекратило контакты с РФ, оставив лишь экстренный канал связи. Об этом директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников сообщил ТАСС.
По его словам, все контакты были оборваны альянсом в 2022 г. Дипломат напомнил, что с 2014 г. НАТО практически заморозило диалог с Россией, сводя обсуждение преимущественно к украинской тематике и игнорируя российские инициативы по деэскалации напряженности в Европе. Также, по словам Масленникова, предложенный РФ в декабре 2021 г. проект договоренностей о взаимных гарантиях безопасности не получил позитивного отклика со стороны альянса.
27 января начальник штаба Объединенного командования поддержки бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе сообщил The Times, что Россия якобы может напасть на страны НАТО в течение двух – трех лет в «наихудшем» сценарии. По его словам, немецкие силы «окажутся в центре события»: механизированная пехотная бригада численностью 4800 человек нанесет контрудар с передовой базы в Литве, после чего в течение нескольких дней на фронт перебрасываются еще 15 000 военнослужащих быстрого реагирования.