Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над регионами РФ

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В небе над Ростовской областью было уничтожено четыре БПЛА, над Крымом и Брянским регионом – по два. Еще один беспилотник был сбит в Воронежской области.

В ночь на 28 января силы ПВО ликвидировали 75 украинских БПЛА над регионами России, сообщало оборонное ведомство. Больше всего сбитых БПЛА пришлось на Краснодарский край (24) и на Крым (23).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её