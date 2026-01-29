Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над регионами РФ
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В небе над Ростовской областью было уничтожено четыре БПЛА, над Крымом и Брянским регионом – по два. Еще один беспилотник был сбит в Воронежской области.
В ночь на 28 января силы ПВО ликвидировали 75 украинских БПЛА над регионами России, сообщало оборонное ведомство. Больше всего сбитых БПЛА пришлось на Краснодарский край (24) и на Крым (23).