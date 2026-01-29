Масленников: ЕС уже распределил активы РФ между Киевом и своим ВПК
Евросоюз уже «поделил на бумаге» незаконно замороженные российские активы между украинскими властями и собственным военно-промышленным комплексом. Об этом директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в интервью ТАСС.
По словам дипломата, Брюссель поспешил распределить эти средства, «как хрестоматийную шкуру неубитого медведя», что, по его мнению, демонстрирует заинтересованность ЕС в продолжении украинского конфликта.
Масленников также отметил, что нежелание ЕС отказаться от замороженных российских резервов стало дополнительным фактором, который мешает альянсу пересмотреть свою санкционную политику в отношении России.
28 января «РИА Новости» писали со ссылкой на собственные расчеты, что в 2025 г. страны «Большой семерки» (G7) предоставили Украине кредит в размере $37,9 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Сумма составила более 70% от всего иностранного финансирования бюджета республики.
В декабре 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта объявил, что государства ЕС договорились о предоставлении Киеву 90 млрд евро кредита на 2026–2027 гг. Решение о займе за счет бюджета ЕС принято вместо использования замороженных российских активов. По итогам саммита Евросовета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Кошта отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.