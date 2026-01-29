Масленников: ЕС уже распределил активы РФ между Киевом и своим ВПК

В декабре 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта объявил, что государства ЕС договорились о предоставлении Киеву 90 млрд евро кредита на 2026–2027 гг. Решение о займе за счет бюджета ЕС принято вместо использования замороженных российских активов. По итогам саммита Евросовета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Кошта отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.