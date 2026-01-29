FT: команда Трампа проводила встречи со сторонниками независимости Альберты

23 декабря избирательная комиссия Альберты одобрила петицию граждан о вынесении вопроса об отделении от Канады на референдум. Группе «Проект процветания Альберты» после этого необходимо было назначить финансового директора, а затем начать сбор подписей. Уточнялось, что гражданам нужно будет ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна выйти из состава Канады и стать независимым государством?». У проекта «Процветание Альберты» на тот момент было четыре месяца, чтобы собрать почти 178 000 подписей.