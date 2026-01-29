Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: команда Трампа проводила встречи со сторонниками независимости Альберты

Ведомости

Представители президента США Дональда Трампа трижды проводили встречи с активистами, которые выступают за отделение провинции Альберта от Канады, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Лидеры "Проекта процветания Альберты", группы крайне правых сепаратистов, стремящихся к независимости западной провинции, трижды встречались с представителями госдепартамента в Вашингтоне с апреля прошлого года», – говорится в публикации.

Как отметили авторы материала, следующая встреча сторон запланирована на февраль. В ходе нее они могут обсудить предоставление кредита в размере $500 млрд, чтобы финансировать провинцию в случае одобрения референдума о независимости. Источники FT отметили, что США вряд ли будут оказывать материальную поддержку сепаратистскому движению. При этом переговоры, по мнению издания, подчеркивают напряженность между Вашингтоном и Оттавой.

23 декабря избирательная комиссия Альберты одобрила петицию граждан о вынесении вопроса об отделении от Канады на референдум. Группе «Проект процветания Альберты» после этого необходимо было назначить финансового директора, а затем начать сбор подписей. Уточнялось, что гражданам нужно будет ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна выйти из состава Канады и стать независимым государством?». У проекта «Процветание Альберты» на тот момент было четыре месяца, чтобы собрать почти 178 000 подписей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте