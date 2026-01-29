FT: команда Трампа проводила встречи со сторонниками независимости Альберты
Представители президента США Дональда Трампа трижды проводили встречи с активистами, которые выступают за отделение провинции Альберта от Канады, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
«Лидеры "Проекта процветания Альберты", группы крайне правых сепаратистов, стремящихся к независимости западной провинции, трижды встречались с представителями госдепартамента в Вашингтоне с апреля прошлого года», – говорится в публикации.
Как отметили авторы материала, следующая встреча сторон запланирована на февраль. В ходе нее они могут обсудить предоставление кредита в размере $500 млрд, чтобы финансировать провинцию в случае одобрения референдума о независимости. Источники FT отметили, что США вряд ли будут оказывать материальную поддержку сепаратистскому движению. При этом переговоры, по мнению издания, подчеркивают напряженность между Вашингтоном и Оттавой.
23 декабря избирательная комиссия Альберты одобрила петицию граждан о вынесении вопроса об отделении от Канады на референдум. Группе «Проект процветания Альберты» после этого необходимо было назначить финансового директора, а затем начать сбор подписей. Уточнялось, что гражданам нужно будет ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна выйти из состава Канады и стать независимым государством?». У проекта «Процветание Альберты» на тот момент было четыре месяца, чтобы собрать почти 178 000 подписей.