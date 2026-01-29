Газета
Трамп выступит с заявлением 29 января

Ведомости

Президент США Дональд Трамп 29 января в 4:30 по местному времени (00:30 мск 30 января) выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Это следует из его расписания.

Перед этим, в 18:00 мск, у Трампа запланирован закрытый брифинг, посвященный вопросам разведки, а в 19:00 мск президент проведет заседание своего кабинета.

CNN со ссылкой на источники писал, что Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет.

Авианосная ударная группа ВМС США «Авраам Линкольн» вошла в Индийский океан 26 января и приближается к Ирану, где может поддержать любые потенциальные операции против страны – как с точки зрения нанесения ударов, так и с точки зрения защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана, отмечает CNN.

