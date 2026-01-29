Газета
Главная / Политика /

Yle: жители Финляндии продолжают ездить в РФ при закрытых границах

Ведомости

Граждане Финляндии продолжают пересекать закрытую границу с Россией, так как вынуждены ездить на работу, сообщила телерадио компания Yle.

«На арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. <…> Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу», – указано в публикации.

По данным издания, ситуация на арендованной Финляндией территории канала сейчас «очень спокойная». Кроме финских граждан, там также продолжают работы российские пограничники и таможенники.

20 января стало известно, что власти Финляндии рассчитывают завершить возведение пограничного забора на границе с Россией к концу 2026 г. Его общая протяженность составит 200 км, а его стоимость оценивается примерно в 380 млн евро. Большая часть забора строится на территории Юго-Восточной Финляндии.

