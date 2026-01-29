Мерц отверг посредничество ФРГ в переговорах по украинскому урегулированию

Reuters писало, что США требуют от Украины подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности от Штатов. Источник агентства заявил, что Вашингтон не указывает Киеву, что должно быть включено в мирное соглашение. По его словам, предположение о том, что американская сторона пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки, вводит в заблуждение.