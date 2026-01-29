Мерц отверг посредничество ФРГ в переговорах по украинскому урегулированию
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта в качестве посредника. По его словам, основная цель переговоров – достижение соглашения между Москвой и Киевом. Его слова передает журнал Stern.
«Мы сопровождаем эти переговоры с большой поддержкой и большой надеждой, что они завершатся как можно скорее», – добавил канцлер ФРГ.
Мерц также подчеркнул, что на данный момент не видит перспектив для вступления Украины в Европейский союз, и исключил возможность ее членства в 2027 г.
Reuters писало, что США требуют от Украины подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности от Штатов. Источник агентства заявил, что Вашингтон не указывает Киеву, что должно быть включено в мирное соглашение. По его словам, предположение о том, что американская сторона пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки, вводит в заблуждение.