Reuters: США требуют от Киева подписать соглашение в обмен на гарантии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся 1 февраля. До этого представитель Кремля назвал диалог «сложным», комментируя слова президента США Дональда Трампа об «очень хорошем развитии событий» на встречах в ОАЭ. «Безусловно, работа ведется, и хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне», – сказал Песков, отметив, что работа будет продолжаться.