Reuters: США требуют от Киева подписать соглашение в обмен на гарантии
США требуют от Украины подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности от Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.
Украина считает гарантии безопасности со стороны США краеугольным камнем любого урегулирования конфликта, рассказал собеседник агентства.
Источник Reuters также заявил, что Вашингтон не указывает Киеву, что должно быть включено в мирное соглашение. По его словам, предположение о том, что американская сторона пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки, вводит в заблуждение.
Одной из главных гарантий безопасности для Украины по окончании конфликта с Россией необходимо сделать «реалистичную перспективу вступления» в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 28 января.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся 1 февраля. До этого представитель Кремля назвал диалог «сложным», комментируя слова президента США Дональда Трампа об «очень хорошем развитии событий» на встречах в ОАЭ. «Безусловно, работа ведется, и хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне», – сказал Песков, отметив, что работа будет продолжаться.