Песков: переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля

27 января Трамп заявил, что по итогам переговоров в Абу-Даби происходят «очень хорошие вещи», однако подробностей не привел. Он также не ответил напрямую на вопрос о возможной личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. В тот же день американский лидер выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине, отметив, что процесс находится «на подходе».