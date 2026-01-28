Песков: переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля
Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию продолжатся 1 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – уточнил он.
До этого представитель Кремля назвал диалог «сложным», комментируя слова президента США Дональда Трампа об «очень хорошем развитии событий» на встречах в ОАЭ. «Безусловно, работа ведется, и хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне», – сказал Песков, отметив, что работа будет продолжаться.
27 января Трамп заявил, что по итогам переговоров в Абу-Даби происходят «очень хорошие вещи», однако подробностей не привел. Он также не ответил напрямую на вопрос о возможной личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. В тот же день американский лидер выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине, отметив, что процесс находится «на подходе».
Закрытые переговоры России, Украины и США начались в Абу-Даби 23 января и продолжились 24 января. Среди обсуждаемых тем назывались территориальные вопросы, возможное создание буферных зон вдоль линии соприкосновения, механизмы контроля за будущим прекращением огня, параметры безопасности в Европе, а также ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции.