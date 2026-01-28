Глава МИД ФРГ озвучил одну из важнейших гарантий безопасности для Украины
Одной из главных гарантий безопасности для Украины по окончании конфликта с Россией необходимо сделать «реалистичную перспективу вступления» в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время выступления в бундестаге.
«Одна из важнейших гарантий безопасности, которую мы можем и, на мой взгляд, должны дать Украине в это время, – реалистичная перспектива вступления в Европейский союз», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, у Украины есть шанс присоединиться к блоку на фоне прочной архитектуры мира в Европе.
27 января украинский президент Владимир Зеленский призвал принять республику в Евросоюз в 2027 г. Он выразил мнение, что такое решение станет гарантией безопасности не только для Киева, но и для всей Европы.
16 января Financial Times писала, что в Евросоюзе рассматривают вариант реформы процедуры расширения, например двухуровневую модель членства. Такие изменения позволят Украине присоединиться к союзу до полного выполнения всех требований, но с ограниченными правами. Издание отмечало, что инициатива вызвала обеспокоенность среди ряда государств ЕС, где дипломаты опасаются снижения ценности членства.