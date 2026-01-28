Глава МИД ФРГ озвучил одну из важнейших гарантий безопасности для Украины

«Одна из важнейших гарантий безопасности, которую мы можем и, на мой взгляд, должны дать Украине в это время, – реалистичная перспектива вступления в Европейский союз», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, у Украины есть шанс присоединиться к блоку на фоне прочной архитектуры мира в Европе.