ВС Польши заявили о воздушных шарах из Белоруссии в своем воздушном пространстве

23 декабря стало известно, что Польша размещает оборудование против дронов на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией. Как сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский, за последние месяцы построили уже пять наблюдательных башен. На одной из них уже размещен кластер антидроновой системы. Глава МВД Польши отметил, что власти республики уже потратили 2 млрд польских злотых ($550 млн) на защиту границы с Белоруссией.