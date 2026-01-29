ВС Польши заявили о воздушных шарах из Белоруссии в своем воздушном пространстве
В воздушном пространстве Польши 28 января были якобы обнаружены объекты, летевшие с территории Белоруссии, сообщило в соцсети X оперативное командование вооруженных сил Польши.
«В целях обеспечения безопасности были введены временные ограничения для гражданской авиации на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством. Эти меры носили превентивный характер и соответствовали действующим процедурам», – отметило польское ведомство.
Там также подчеркнули, что воздушные объекты непрерывно отслеживались военными радиолокационными системами ВС Польши. Представители командования провели анализ и по его итогам установили, что объекты, скорее всего, представляют собой воздушные шары.
23 декабря стало известно, что Польша размещает оборудование против дронов на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией. Как сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский, за последние месяцы построили уже пять наблюдательных башен. На одной из них уже размещен кластер антидроновой системы. Глава МВД Польши отметил, что власти республики уже потратили 2 млрд польских злотых ($550 млн) на защиту границы с Белоруссией.