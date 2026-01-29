Мелания Трамп рассказала о своем отношении к танцам мужа

По ее словам, иногда танцы супруга вызывали у нее положительную реакцию, но «в другие дни это было неуместно», и она открыто говорила об этом президенту. При этом Трамп отметила, что подобные выступления пользуются популярностью у публики и стали частью образа ее мужа.