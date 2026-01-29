Мелания Трамп рассказала о своем отношении к танцам мужа
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что ей в целом нравятся танцы ее мужа, президента США Дональда Трампа, но не во всех ситуациях она считает их уместными. Ее слова передает New York Post.
По ее словам, иногда танцы супруга вызывали у нее положительную реакцию, но «в другие дни это было неуместно», и она открыто говорила об этом президенту. При этом Трамп отметила, что подобные выступления пользуются популярностью у публики и стали частью образа ее мужа.
Она также напомнила, что сама танцевала под песню Y.M.C.A. группы Village People во время инаугурации Трампа на второй срок.
26 октября 2025 г. Трамп в аэропорту Малайзии станцевал местный танец с группой артистов. Танцоры в красочных костюмах представляли основные этнические группы страны, включая коренных жителей Борнео, а также группы малайцев, китайцев и индийцев.