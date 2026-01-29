Песков: модальность новой встречи в Абу-Даби согласуется за день до события
Модальность встречи делегаций в Абу-Даби 1 февраля будет согласована за день до мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отсутствие американской стороны ничего не изменить в ходе переговоров.
«Все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога», – сказал он.
Песков также рассказал, что при необходимости встреча может продлиться и 2 февраля. Точное время начала переговоров пока неизвестно.
28 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящая встреча в Абу-Даби пройдет в двустороннем формате между Россией и Украиной. При этом представители Соединенных Штатов все же могут принять участие, но это точно будут не спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
Трехсторонние переговоры РФ, Украины и США в ОАЭ стартовали 23 января и должны продолжиться 1 февраля. Песков говорил, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом.