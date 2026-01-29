Песков: модальность новой встречи в Абу-Даби согласуется за день до события

28 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящая встреча в Абу-Даби пройдет в двустороннем формате между Россией и Украиной. При этом представители Соединенных Штатов все же могут принять участие, но это точно будут не спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.